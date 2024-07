L'azzurra si è imposta nettamente 6-2, 6-1 in meno di un'ora: "E' un sogno essere qui, in semifinale lotterò su ogni palla"

L'azzurra Jasmine Paolini approda per la prima volta alle semifinali del singolare femminile di Wimbledon dominando nei quarti l'americana Emma Navarro. La 28enne di Bagni di Lucca, n.7 del ranking Wta, si è imposta nettamente 6-2, 6-1 in meno di un'ora sulla statunitense, n.17 Wta, che aveva vinto le tre sfide precedenti con l’azzurra, tutte disputate sul cemento negli ultimi nove mesi. Per entrambe si trattava della prima volta tra le migliori otto ai 'The Championships'. Ora Paolini se la vedrà in semifinale con la croata Donna Vekic, n.37 Wta, che nei quarti ha superato in rimonta la sorprendente neozelandese Lulu Sun, n.123 del ranking, partita dalle qualificazioni.

Paolini: "E' un sogno essere qui, in semifinale lotterò su ogni palla"

"Fino a pochi giorni fa non avevo vinto una partita sull'erba? E' incredibile, è eccezionale vincere una gara su questo campo - dice Paolini - Sono talmente contenta di essere in semifinale che non so cosa dire. E' così speciale, è un sogno essere qui. Quando ero una bambina vedevo le finali qui ed è strano esserci ora. Ho giocato un gran bel match, lei è tosta come avversaria e ci avevo perso tre volte". L'azzurra grazie al risultato di oggi è già virtualmente la numero 5 del ranking Wta. Poi, sulla prossima sfida con Donna Vekic: "Certo che sarà dura, in semifinale giochi con avversari forti, sta giocando in maniera ottima, cercherò di dare il 100% e combatterò su ogni palla".