Lorenzo Musetti avanza al terzo turno di Wimbledon 2024, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet club di Londra. Oggi il 22enne azzurro, numero 25 del mondo e del seeding, vince il derby con il coetaneo e connazionale Luciano Darderi, numero 37 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-7 (5-7), 6-4, 6-4 in tre ore e 49 minuti.

Avanti anche Novak Djokovic. Il serbo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera l'inglese Jacob Fearnley, numero 277 del ranking Atp e in tabellone grazie ad una wild-card, con il punteggio di 6-3, 6-4, 5-7, 7-5 dopo tre ore di partita.

Si ritira invece Hubert Hurkacz. Il polacco, testa di serie numero 7 e recente finalista a Halle contro Jannik Sinner, lascia il campo per un problema al ginocchio alla fine del quarto set contro il francese Arthur Fils sul punteggio di 6-7 (2-7), 4-6, 6-2, 6-6 (8-9).