E'' morto il wrestler Bray Wyatt, l'ex campione della Wwe aveva 36 anni. Wyatt, il cui vero nome era Windham Rotunda, è stato uno degli interpreti più creativi del wrestling degli ultimi 15 anni, proponendo una serie di personaggi negli show della principale federazione. Wyatt era inattivo da diversi mesi per un imprecisato problema di salute. Il suo decesso è stato annunciato sui social da Paul "Triple H" Levesque, responsabile della creazione di contenuti per la Wwe. Wyatt proveniva da una famiglia di wrestler. Il padre Mike aveva ottenuto successo nella Wwe come Irwing R. Scheister. Lo zio, Barry Windham, è stato una figura di spicco neglo anni '80 e '90. Il fratello Taylor fa parte del roster Wwe come Bo Dallas.