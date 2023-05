Sports Illustrated e ConsenSys lanciano i biglietti NFT

Per le imprese del settore fintech il primo quadrimestre del nuovo anno si è chiuso nel segno di una timida ripresa, con nuovi e prestigiosi progetti di collaborazione. L’ultimo è quello annunciato da Sports Illustrated, celebre periodico sportivo statunitense, siglato con ConsenSys, società proprietaria del wallet cripto MetaMask. I due partner lanceranno sul mercato una nuova piattaforma per la vendita di biglietti per grandi eventi in formato NFT. Il servizio sarà ospite della rete di Polygon, tra le più apprezzate dagli investitori.