Spostamenti tra regioni, verso proroga blocco

(Adnkronos)

Spostamenti tra regioni, si va verso la proroga del blocco. E' stato convocato per oggi, alle ore 15, il Consiglio dei ministri chiamato a varare il nuovo decreto anti-Covid. Il provvedimento, con ogni probabilità, prorogherà fino al 5 marzo il blocco degli spostamenti tra Regioni, anche quelle 'gialle'. Nelle prossime ore, intanto, arriverà il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero Salute che fotografa l'emergenza coronavirus in Italia.

Con il passaggio di ieri in giallo della Puglia sono intanto 17 le regioni, più la provincia autonoma di Trento, a poter godere di regole meno stringenti, comprese Lazio e Veneto che oggi dovrebbero veder confermata la permanenza nella fascia 'soft' grazie all'indice Rt sotto 1. E, con un Rt inferiore a 1, in giallo potrebbe passare anche la Sicilia. Rischio arancione, invece, per Toscana e Abruzzo e zona rossa dietro l'angolo per l'Umbria: a preoccupare sono infatti le varianti del virus in circolo sui rispettivi territori.