Spotos punta a reinventare la logistica creando il nuovo mercato del trasporto merci a pronti

BERLIN, 8 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- Spotos, una startup di logistica che ha digitalizzato e rivisitato i principi di spedizione delle merci, ha annunciato l'inizio delle attività. Spotos ha sviluppato un mercato digitale del trasporto merci a pronti per spedizionieri e corrieri di tutta Europa.

L'azienda è nata per far fronte alle difficoltà e alle inefficienze quotidiane nella ricerca di sedi, corrieri e movimentazione delle merci. Fondata dall'imprenditore Šarūnas Stanislovėnas, Spotos rappresenta una soluzione che semplifica la logistica per spedizionieri e corrieri, mettendo in contatto un settore frammentato e digitalizzando i processi aziendali inefficienti.

"Sentivo che mancava qualcosa all'interno del settore logistico, qualcosa di vitale e fondamentale, che ha frammentato e disconnesso tale ambito. La logistica si è sempre affidata a processi analogici, inefficienti e dispendiosi in termini di tempo. Ho notato che la mancanza di automazione ha avuto un impatto negativo su tutti gli operatori del settore dei trasporti, per cui ho voluto mostrare quanto possa essere semplice la spedizione delle merci grazie all'aiuto della digitalizzazione. Ed è così che è scoccata la scintilla per Spotos", ha dichiarato Šarūnas Stanislovėnas, Fondatore e CEO.

L'ambizione di Spotos è quella di migliorare ogni aspetto della spedizione delle merci, fornendo trasparenza dei prezzi, totale automazione e accessibilità al mercato. L'azienda dichiara che tutti meritano la possibilità di partecipare al processo complesso ma equo della spedizione merci. Seguendo tale filosofia, Spotos ha implementato diverse funzionalità che stanno cambiando le abitudini del settore.

Spotos prende in considerazione le piccole e medie imprese, consentendo loro di spedire le merci in modo efficiente: niente più attività che richiedono tempo, processi inefficienti, prezzi imprevedibili, spedizioni merci false o pagamenti in ritardo.

Informazioni su Spotos

Spotos ha rivoluzionato il settore della logistica di vecchia concezione, combinandolo con innovazione all'avanguardia, design orientato al cliente e una visione futuristica. Esso offre agli spedizionieri l'accesso a un'ampia rete di corrieri in tutta l'UE. La piattaforma si avvale di scienza dei dati, intelligenza artificiale e apprendimento automatico.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1991881/Spotos_CEO.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1991880/Spotos.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1991882/Spotos_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/spotos-punta-a-reinventare-la-logistica-creando-il-nuovo-mercato-del-trasporto-merci-a-pronti-301740703.html