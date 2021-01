Milano, 12 gen. (Adnkronos)

L'eventualità di una crisi di Governo nelle prossime ore comincia ad allargare la forbice dello spread tra Btp e Bund tedeschi, che nel pomeriggio sale a 113 punti, dai 106 della vigilia. L'aumento più evidente, però, è quello del rendimento del Btp decennale, ieri in area 0,54% e oggi salito rapidamente allo 0,66%. L'incertezza politica, alimentata dalla battaglia che Italia Viva sta conducendo da diverse settimane, potrebbe arrivare al culmine in serata, quando è convocato un consiglio dei ministri per un confronto sulla bozza del Recovery Plan.