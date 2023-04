Spreco alimentare, agli italiani costa 9,2 miliardi l'anno

Lo spreco alimentare domestico, quantificato in 674,2 grammi pro capite, costa annualmente agli italiani 9,2 miliardi, a cui aggiungere 6,4 miliardi stimati attribuiti agli sprechi dell’energia per produrre il cibo, così come dell’acqua e delle altre risorse “nascoste”. Uno spreco complessivo dunque di 15,6 miliardi l’anno. I dati dell'Osservatorio internazionale di Waste Watcher / Spreco Zero che ha indagato i comportamenti dei cittadini di nove Paesi del mondo (Italia, Spagna, Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Sudafrica, Brasile, Giappone).