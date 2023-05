A margine della seconda delle tre giornate della Fiera Sps Italia 2023, la manifestazione di riferimento per il mercato dell’automazione e per l'industria intelligente, digitale e sostenibile in svolgimento a Parma, all’interno della quale Siemens ha uno stand espositivo di oltre 500 metri quadrati, è intervenuto Massimiliano Galli, responsabile Business unit Motion Control, Siemens Italia.