Sta per partorire ma l'auto è bloccata nel traffico, "scortata" da Stradale Trento in ospedale

Bloccata nel traffico una donna ha rischiato di partorire in auto ma l'intervento di una pattuglia in moto della Polizia Stradale di Trento le ha permesso di raggiungere rapidamente l'ospedale dove ha dato alla luce il suo bambino. E' successo ieri pomeriggio, intorno alle 18, quando la donna era ferma in auto nel traffico a Riva del Garda impossibilitata a raggiungere l'ospedale in tempi rapidi ma gli agenti della Stradale intervenuti sul posto l'hanno "scortata" fino a Rovereto dove un'ora più tardi ha partorito un maschietto.