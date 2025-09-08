Stabilità nel Mediterraneo, Crosetto incontra il Sottosegretario alla Difesa libico

“Un’importante occasione per rafforzare la cooperazione nel settore della difesa e consolidare le relazioni bilaterali”, così il Ministro della Difesa Guido Crosetto al termine dell’incontro con il Sottosegretario alla Difesa del Governo di unità nazionale della Libia, Abdul Salam al Zoubi, in visita ufficiale a Roma. Al centro del summit lo sviluppo delle Forze Armate libiche, la sicurezza regionale e la volontà di creare nuove iniziative congiunte specie nel campo dell’addestramento, al fine di contribuire alla stabilità del Mediterraneo.