StampaeStampe.it, l’alta qualità nelle stampe digitali personalizzate

Milano, 15 giugno 2023 - Con StampaeStampe.it, e-commerce attivo nel settore da oltre vent’anni, la stampa digitale si realizza mediante procedure semplici e rapide, accompagnate da consulenze su misura dalla fase pre-stampa al prodotto finito chiavi in mano. L’azienda annovera in catalogo centinaia di articoli personalizzabili, dai volantini agli stickers, espressione di un eccellente rapporto qualità/prezzo.

StampaeStampe.it è un centro di stampa digitale che si rivolge al pubblico italiano ed europeo. Utilizzando moderne tecnologie e macchinari all’avanguardia, è in grado di dare forma a qualunque progetto di pubblicità e di comunicazione, sia per interni che per esterni.

Del catalogo dello store fanno parte tantissime soluzioni. Tra queste, possiamo ricordare etichette in bobina, adesivi personalizzati, dépliant, roll up, espositori per fiere, forex, pannelli rigidi, carta da parati, flyer, striscioni personalizzati e molto altro ancora.

Il cliente, nell’eventualità di dubbi e domande, viene affiancato in ogni fase dell’acquisto da un qualificato servizio di customer care multi-canale. È accessibile tramite numero di telefono, indirizzo e-mail, chat, form online e social network. In aggiunta, nella sezione “FAQ” del portale s’incontra una risposta rapida ai quesiti più ricorrenti.

Il negozio digitale prevede prezzi competitivi sull’intera gamma di prodotti. A ciò si uniscono convenienti occasioni di risparmio. Con un click su “Promozioni”, in particolare, si possono scoprire tutte le offerte attualmente attive. È stata inoltre implementata un’interessante sezione “Blog”, con idee originali, spunti e consigli per ottimizzare i propri progetti.

I vantaggi garantiti da StampaeStampe non sono ancora terminati. L’utente ha l’opportunità di elaborare preventivi in tempo reale e di scegliere la data di consegna che meglio si adatta alle proprie esigenze. Quella più lontana assicura il miglior prezzo. Le spedizioni sono portate a destinazione da corrieri nazionali, quali GLS e BRT.

Anche le modalità di pagamento disponibili sono sinonimo di massima sicurezza e trasparenza: carta di credito, PayPal, contrassegno al corriere, bonifico bancario, in tre rate grazie alla partnership con Scalapay o in contanti con ritiro dell’ordine presso la sede aziendale.

Infine, a conferma della soddisfazione del pubblico e dell’elevata qualità degli articoli che figurano in catalogo giungono gli oltre 5.200 feedback certificati da Feedaty, con l’ottimo punteggio medio di 4,8/5.

