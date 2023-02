Stampaggio di materiali plastici: come selezionare il partner giusto ed evitare errori di lavorazione?

Mantova, 27 Febbraio 2023. Secondo proiezioni recenti le dimensioni del mercato globale delle bioplastiche e dei polimeri dovrebbero triplicarsi nel giro di pochi anni. D’altronde gli oggetti in plastica sono usati nei settori più disparati. Dai piccoli oggetti di uso quotidiano ai grandi oggetti usati nell'industria dei trasporti, nel settore dell’automotive e nel settore aerospaziale. Inoltre, l’affermazione dei tecnopolimeri (polimeri da caratteristiche fisicomeccaniche così elevate che vengono usati per sostituire i metalli) nel settore industriale ha dato un’ulteriore spinta alla lavorazione della plastica. C’è però una difficoltà comune a molte aziende.

Ovvero quella di trovare un partner in grado di personalizzare gli oggetti in plastica sulla base delle loro richieste. Non a caso, quando un’azienda commissiona il proprio design di prodotto si trova spesso a ricevere consigli sbagliati su come realizzarlo nel modo più economico e vantaggioso.

Come selezionare dunque il partner ideale per la lavorazione dei propri materiali plastici?

Stampaggio materie plastiche: come funziona

Il processo di stampaggio della plastica inizia a partire da grandi quantità di polimeri inseriti in macchinari specifici, dove vengono compressi fino a diventare un’amalgama fusa, che va a riempire lo stampo. Quando il materiale plastico si solidifica si può estrarre il pezzo richiesto. In particolare, molte aziende puntano sulla tecnica di stampaggio a iniezione per i suoi due vantaggi principali:

1) estrema ripetibilità

2) possibilità di avere tutta la filiera di pezzi realizzati sovrapponibili al primo, senza dunque rischiare deformazioni e usura

I potenziali difetti da evitare

Lo stampaggio della plastica non è un processo privo di insidie. Se viene eseguito senza le dovute competenze rischia di rovinare intere produzioni in serie.

Qual è il vero problema per te?

Che è difficile riconoscere un difetto dovuto allo stampaggio della plastica. Ecco perché è importante conoscerne almeno l’esistenza. Infatti, con questa maggiore consapevolezza potrai ridurre il rischio di buttare i tuoi soldi per un prodotto finale progettato e realizzato senza la cura del dettaglio necessaria.

Cosa intendiamo per “difetti”?

Dalle bruciature sulla superficie dei prodotti stampati alle linee di flusso (causate da un percorso di raffreddamento non omogeneo della plastica fusa all’interno dello stampo), fino alle bolle d'aria nel pezzo e alle linee di saldatura (quando la plastica fusa si incontra mentre scorre da due parti diverse dello stampo).

Questi difetti di stampaggio della plastica si possono prevenire con una progettazione dello stampo fatta a regola d’arte. Le competenze messe in campo in questa fase critica abbattono in modo drastico la presenza di questi segni evidenti di lavorazione approssimativa. La fase progettuale però non basta per evitare i difetti dello stampaggio. Infatti, alla progettazione competente va abbinata anche la maestria dell’operatore in fase di realizzazione (dando per assodata la presenza di macchinari di ultima generazione).

Come scegliere una ditta di lavorazione plastica conto terzi

Intanto dovrai scegliere un servizio di stampaggio conto terzi abituato a trattare la tipologia di materiali polimerici che devi lavorare (PPS, PPO, ABS, PA, PP, ecc.). Inoltre, dovrai considerare i seguenti fattori:

1. Grado di personalizzazione del progetto (dalla ricerca di inserti di altro materiale alle lavorazioni accessorie: quanto ti supporta l’azienda in questa fase?)

2. Macchinari all’avanguardia (il parco macchine deve avere presse adeguate al tipo di oggetto da creare)

3. Tecnici competenti ed esperti, con anni di lavorazione della plastica alle spalle.

4. Ottima conoscenza e uso di materiali rigenerati (in caso tu voglia creare oggetti di alto valore a basso impatto ambientale).

5. Rapidità dei tempi di consegna (per alcuni settori specifici un leadtime ottimale è di soli 3 giorni dal ricevimento dell’ordine, partendoda zero).

Per confermare questi punti abbiamo chiesto il parere dell’esperto Massimo Rossi, CEO di Stamplast, storica azienda per lo stampaggio della plastica con sede a Mantova dal 1978.“Sì, sono d’accordo. Aggiungo che ritengo fondamentale seguire le aziende clienti dalla progettazione del pezzo, alla costruzione degli stampi, fino alla produzione in massa. Il cliente ha bisogno di un referente unico che lo consigli su:

1. soluzioni tecniche da adottare

2. scelta del materiale più adatto al progetto

3. criticità potenziali insite nelle loro soluzioni

Il tutto in un rapporto di collaborazione volto a migliorare la qualità del prodotto finale (abbassando i costi)”.

Stampaggio materiali plastici conto terzi

A titolo di esempio, Massimo ci spiega come è intervenuto con un cliente il cui obiettivo era abbassare l’investimento, senza intaccare troppo la qualità del prodotto finale. La soluzione proposta ha previsto la standardizzazione di alcune parti. In questo modo si è ridotta la personalizzazione rispetto alle specifiche iniziali e, grazie a questi correttivi, il cliente ha potuto ridurre l’investimento da 350000 euro a 180000 euro, mantenendo gli standard di validità richiesti inizialmente.

“C’è chi pensa di risparmiare affidandosi a servizi di stampaggio dislocati in Cina. Purtroppo però, il più delle volte, queste aziende abbattono la qualità del proprio prodotto finale e, in questo periodo storico, rischiano di aspettare mesi solo per ottenere il materiale (nemmeno per usarlo).Perché mettere in pericolo la propria attività con una scelta di questo tipo? Non ne vale la pena” conclude Massimo.

Stamplast produce componenti per i settori più disparati (dal cleaning al sanitario) ed è anche proprietaria di prodotti per il cleaning e il giardinaggio. Grazie all’esperienza dei suoi esperti può garantirti il miglior prodotto a costi ottimizzati.

Perciò, se sei alla ricerca di un’azienda che si occupi per te dello stampaggio di materiali plastici, adesso hai a tua disposizione una serie di parametri in base ai quali effettuare la tua scelta in modo ponderato.

