Starbucks lancia la sua nuova collezione NFT

Il 2023 potrebbe essere l’anno del rilancio per il settore fintech. Sono molte, infatti, le imprese che hanno puntato su un’evoluzione positiva dei mercati cripto. Tra queste c’è Starbucks, che prosegue a spron battuto sulla strada della digitalizzazione. Il colosso americano ha annunciato il rilascio di una nuova collezione NFT, la “Siren Collection”, composta da 2000 pezzi in vendita a 100 dollari l’uno. Il progetto è realizzato in collaborazione con Polygon, partner di lunga data di Starbucks.