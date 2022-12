Startup, arriva su ANote colonna sonora Cadillac Records

ANote Music, il marketplace europeo di investimento in royalties musicali, annuncia l’apertura dell’asta sul 50% dei Master Right dei brani contenuti nella colonna sonora del film Cadillac Records (Darnell Martin, 2008), in portfolio all’etichetta discografica indipendente Music World Entertainment Corporation, fondata da Mathew Knowles. La soundtrack comprende, oltre a pezzi originali dell’R&B, rivisitazioni contemporanee di alcuni dei brani più iconici dell’etichetta americana Anni ‘50 Chess Records: cover blues e hit cantate, tra gli altri, da Beyoncé. Il catalogo, offerto sulla piattaforma di ANote per l’intero ciclo di vita dei diritti interessati, si presenta con un track record solido nella generazione di royalty per i propri investitori lungo il corso degli ultimi anni. Esce inoltre da dodici mesi particolarmente positivi e che hanno segnato un picco sulla media registrata sugli scorsi tre anni, grazie a un aumento del consumo di streaming. Le prime distribuzioni di royalties sono previste a sei mesi dalla chiusura dell’asta, con frequenza semestrale a seguire.

La soundtrack, nominata ai Grammy Awards del 2010 nella categoria Best Compilation Soundtrack Album for a Motion Picture, Television or Other Visual Media, comprende pezzi classici per la storia della musica blues e R&B, rivisitati da artisti e vocalist quali Beyoncé, Solange Knowles, i rapper Nas, Q-Tip e Mos Def, ma anche attori riconosciuti internazionalmente come Eamonn Walker e Jeffrey Wright. Tra questi, il singolo At Last, cantato da Beyoncé vinse un Grammy nella categoria Best Traditional R&B Vocal Performance, e fu scelto come colonna sonora dell’Inauguration Ball della prima presidenza di Barack Obama. Complessivamente, l’album dominò le classifiche dei “Top Blues Albums” per 48 settimane consecutive, e vendette più di 165.000 copie.

Ma non solo At Last: il catalogo comprende infatti altri brani cantati da Beyoncé, tra cui I’d Rather Go Blind, All I Could Do Was Cry, Once In A Lifetime, e Trust In Me, accompagnati da ulteriori successi assegnati ad altri artisti. Per esempio, Let’s Take a Walk con la voce di Raphael Saadiq, My Babe (Columbus Short), Radio Station (Terence Blanchard), Smokestack Ligthnin’ (Eamonn Walker) e I’m A Man (Jeffery Wright). Investendo nel catalogo, fan e investitori potranno beneficiare delle royalty sui Master Right di tutti i brani contenuti, dunque diritti di vendita e streaming, riproduzione (nel caso di performance pubbliche), di performance (o concessi per pubblicità, televisione o film) e di sincronizzazione. Opportunità che segue l’andamento recente del mercato musicale, sempre più votato al digitale grazie anche all’entrata della GenZ nel ruolo di consumatori attivi. (segue)

Marzio F. Schena, Co-Founder e Ceo di ANote Music, commenta così la novità: “Esprimere appieno l’emozione per un’aggiunta tanto importante all’offerta di ANote è complesso. Di questo, però, siamo sicuri: l’entrata in ANote del catalogo relativo alla colonna sonora di Cadillac Records rappresenta un importante passo avanti per la crescita della nostra community e di un ecosistema musicale sempre più diffuso e democratico. Quello che facciamo passa sempre dalla passione e per questo siamo onorati di poter lavorare con professionisti del calibro di Mathew Knowles, che hanno rivoluzionato la musica contemporanea”.

Mathew Knowles, Founder di Music World Entertainment Corporation aggiunge: “Ho incontrato ANote per la prima volta a un evento nel 2019, per poi entrare a far parte del loro advisory board nel 2021. Ciò mi ha permesso di seguire da vicino l’evoluzione incredibile di questa start-up, sia in termini di crescita della loro community, che per quanto riguarda il loro impegno nell’avvicinare artisti e fan. Sono felice di poter contribuire a questo progetto anche portando sulla piattaforma uno dei cataloghi di Music World Entertainment Corporation. Cadillac Records racconta un importante momento di transizione per il mondo della musica. Allo stesso modo, l’ambizione di ANote di democratizzare l’accesso alla proprietà dei diritti musicali per artisti, fan e investitori rende la piattaforma il luogo ideale per ospitare la colonna sonora di questo film”.

L'impresa sottolinea infine che l’aggiunta del catalogo Cadillac Records arriva alla fine di un anno particolarmente positivo per ANote, segnato dall’entrata sulla piattaforma della start-up di importanti cataloghi, tra cui quello della leggenda del metal Logan Mader, del compositore e produttore Sterling Fox e dell’etichetta discografica Sundance Music ApS.