Startup, Bononcini (Meta): "Digithon grandissima opportunità per Sud Italia"

"Digithon è una grandissima opportunità per il Sud Italia, per le start up di presentare le loro idee, di confrontarsi con le aziende ma anche tra loro. E per noi di Meta Digithon è una grandissima opportunità per raccontare qual'è il metaverso, cosa è il metaverso e quale è la nostra visione per il metaverso. E come il metaverso possa aiutare le aziende, specie quelle del Sud Italia, a crescere, a innovarsi, ad accentuare il loro volume di vendite". Lo ha detto Laura Bononcini, responsabile delle relazioni istituzionali di Meta per il Sud Europa, arrivando a Digithon, la prima maratona digitale italiana, in corso a Bisceglie in Puglia.

"Ma pensiamo a quante opportunità può offrire il metaverso per la cultura, quando sarà possibile andare a visitare delle città come Bari Brindisi o della Sicilia, senza spostarsi da casa proprio conoscendone la stori, approfondendola e poi andandoci di persona. E quindi questa è una grandissima opportunità per noi che vogliamo continuare a sfruttare", ha concluso.