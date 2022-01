Startup, Cannabis e Marketing

Milano, 19/01/2022 - Quando si tratta di investire in startup, una cosa è vera, indipendentemente dal settore: prima ci si impegna, più soldi si possono guadagnare se il settore inizia a crescere.

Questo è uno dei motivi per cui le startup innovative hanno così tanto fascino e sono modelli di riferimento per il nuovo sviluppo economico.

Per quanto sia difficile da credere, molte società e startup nate qualche anno fa, oggi sono i principali attori del mercato, e un tempo erano solo startup bisognose di finanziamenti.

In questo momento, uno dei settori più in forte crescita per le startup sono le aziende orientate alla cannabis.

Una serie di ostacoli normativi nel mondo della cannabis devono ancora essere superati, ma lentamente sempre più Stati stanno legalizzando la cannabis ricreativa e medica, e le opportunità per le startup nel settore della cannabis stanno continuando a crescere.

Le startup che sono specializzate nel mondo della cannabis rappresentano un campo così nuovo che ci sono opzioni quasi illimitate in cui investire: operazioni di coltivazione diretta, prodotti per il benessere, oli di CBD e alla cannabis light.

Ma, oltre alla crescita del mercato, è indispensabile abbracciare gli strumenti e strategie di marketing, per sfruttare ogni possibile sinergia ed essere competitivi sul proprio mercato.

Ecco perché in questo articolo si parlerà del Brand Identity, di che cos’è e perché è così importante.

Marchio e prodotto

Ecco un ottimo esempio di startup che, oltre alla vendita di prodotti di altissima qualità, nel tempo è riuscita a rendersi riconoscibile agli occhi del consumatore grazie all'insieme dei valori che la contraddistinguono.

Si tratta di CBDmania, una nuova azienda italiana specializzata in prodotti CBD di alta qualità, che è diventata uno dei marchi più apprezzati e popolari degli ultimi anni nel mondo della cannabis.

Ciò che ha portato a contraddistinguere l’impresa è stata la costruzione di una identità forte e chiara intorno al proprio brand.

Ovviamente questo è stato possibile grazie alla qualità del prodotto, sempre più apprezzato dai clienti.

Per cominciare, la principale caratteristica che ha portato ad apprezzare la qualità del prodotto è stato l’utilizzo delle coltivazioni biologiche e un’accurata attenzione al non utilizzo di pesticidi e prodotti chimici.

Ma allora perché lavorare sulla brand identity è così importante? Non sarebbe più semplice comunicare solo offerte e caratteristiche dei prodotti o servizi?

Brand Identity, il primo punto di contatto con i clienti

Con il termine Brand Identity o Identità Aziendale, si intende l'insieme degli aspetti e degli elementi grafico-comunicativi che determinano la percezione e la reputazione di un brand da parte del suo pubblico.

L’esempio di CBDmania rispecchia il progettare un brand originale, che va dalla cura del logo alla cura del dettaglio delle comunicazioni e che coinvolge emotivamente i visitatori.

Ecco gli aspetti principali del Brand Identity.

Il successo di un marchio

Il primo importantissimo passo per costruire un'identità di marca per identificare l’immagine di un’azienda è quello di avere uno o più incontri con il cliente e cercare di carpire da lui tutto ciò che ha portato alla nascita di questo brand.

Quando si decide di lanciare il proprio brand, che si tratti di un'offerta di servizi o prodotti, si ha bisogno di un'identità solida, riconoscibile e che duri nel tempo. Il brand deve raccontare la propria storia, parlare dei punti di forza e oltre all'aspetto puramente grafico del logo, deve racchiudere i valori dell’azienda e le particolarità che la contraddistinguono.

Il Logo Design

Il logo può essere costituito dalla sola scritta e rappresenta l’identità visiva, il logotipo, oppure comprendere anche un simbolo grafico o pittogramma.

I logo delle aziende più famose sono diventati ormai talmente riconoscibili da poter essere utilizzati anche senza il proprio logotipo. Questo significa che la costruzione di brand identity del marchio ha colpito nel segno.

Compito del logo è quello di ispirare fiducia e superiorità rispetto ad un altro logo. Un logo deve essere accompagnato da uno slogan, chiamato payoff, che aiuta a rafforzare l'identità del marchio. Creare un logo può essere uno dei punti più importanti per avviare il proprio business perché diventa il primo punto di contatto con i clienti.

Costruire una brand identity

Prima di lanciare il proprio nuovo sito web, bisogna sviluppare una strategia per il marketing del proprio marchio. Dopotutto, senza una strategia di branding, l'azienda è sicuramente svantaggiata.

Packaging

Negli ultimi 10 anni, parlare di brand è diventato sempre più importante. Il Packaging deve soddisfare così tanti aspetti: informativo, elegante, ecologico, pratico ed economico.

Prodotti e servizi vengono collegati ad una marca o brand, quindi nel proprio inconscio si pensa che migliore sarà la qualità del branding migliore sarà la qualità dei prodotti!

Le recensioni

Le recensioni, oggi, sono uno dei motori principali del business online. Ormai gli utenti che acquistano online si affidano a questi sistemi di valutazione per avere una considerazione sulla qualità dei servizi e del prodotto di un'azienda online.

CBDMania si è affidata a VeryFeedback: grazie a questo sistema di recensioni, CBDmania raccoglie le valutazioni verificate dei consumatori. Il sistema si occupa esclusivamente di accertare la veridicità dei commenti lasciati dagli utenti.

Queste recensioni affidabili aumentano la credibilità e incoraggiano altri potenziali ospiti a scegliere il miglior servizio. Le recensioni contengono inoltre informazioni utili che possono aiutare a migliorare l’esperienza del cliente prima di effettuare un acquisto.

L'importanza del servizio clienti negli Shop online

Come in qualsiasi altra attività, il servizio clienti gioca un ruolo importante, poiché spesso ci sono molti dubbi su aspetti delle differenti varietà, sul diverso metodo di coltivazione e su tante altre tipologie di prodotti a base di CBD.

Per soddisfare le esigenze dei clienti, CBDmania, con sede a Torino e con una buona esperienza in questo settore, offre ai suoi clienti un'attenzione personalizzata per rispondere a tutte le domande relative ai diversi prodotti presenti nel negozio online.

Creare una buona esperienza per il cliente non è mai stato così importante.

La pandemia di Covid-19 ha evidenziato l'importanza del servizio al cliente, poiché ha insegnato alle aziende che è fondamentale avere una profonda comprensione delle loro esigenze e, allo stesso tempo, disporre dei canali adeguati per aiutarli nei momenti di incertezza.

Soprattutto gli shop online non sono stati esclusi da questa situazione e hanno dovuto migliorare il servizio clienti per rendere il processo di acquisto più semplice e gratificante.

CBDmania è leader italiano nel settore della canapa certificata e legale (CBD), proponendo prodotti di alta qualità e sostenibilità. L’azienda ha anche una mission educativa nei confronti del tema della legalizzazione della cannabis, per agevolare un mercato che sia del tutto legale e sicuro per i consumatori.

