Startup, Digithon 2023, dal 15 maggio al 30 giugno la call for ideas per gli inventors

Scalda i motori DigithON 2023 che entra nel vivo, dal 15 maggio al 30 giugno, con la call for ideas per gli inventors, per intercettare i migliori nuovi progetti digitali da mettere in contatto con investitori privati e istituzionali, italiani e internazionali, nel corso della più grande maratona digitale italiana.

L’edizione numero otto della manifestazione (con un’anteprima nel 2015) torna dal 31 agosto al 3 settembre alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie (BT), con una quattro giorni di confronto e connessione tra idee innovative e imprese, per far crescere la rete di opportunità dell’ecosistema delle startup. A DigithON gli inventors potranno misurarsi con le più brillanti realtà del panorama digitale italiano, potenziare il loro network di contatti, moltiplicare sinergie e occasioni di collaborazione con le aziende, dialogando in maniera diretta con i principali investitori.

Come sempre DigithON offre agli startupper anche interessanti momenti di formazione, con i coding bootcamp, stage e sessioni di training gratuiti, realizzati in collaborazione con i partner della manifestazione, con docenti di alto livello e manager d’azienda con esperienza diretta di settore.

Non mancheranno poi i grandi eventi in piazza aperti al pubblico: dibattiti e faccia a faccia con i protagonisti del mondo delle istituzioni, della cultura e delle imprese italiane e internazionali, per approfondire i temi legati al mondo del digitale e le nuove sfide dell’innovazione, il loro impatto sull’economia e sulla società.

Per partecipare a DigithON 2023 basta registrarsi sul portale digithon.it, nato per creare sul web un luogo virtuale dove aggregare le startup italiane e, contemporaneamente, generare un punto di contatto con investitori, incubatori e acceleratori. La registrazione è completamente gratuita e ogni utente potrà inserire tutti i dettagli della propria startup: dalla descrizione al pitch video, slides e metriche di valutazione più tecniche quali stato dell’idea, numero di dipendenti e fatturato. Come in un social network, ogni iscritto potrà pubblicare i propri aggiornamenti per informare i potenziali investitori delle nuove milestones raggiunte.

Tra tutti i progetti pervenuti entro la mezzanotte del 30 giugno 2023, il comitato scientifico selezionerà i 100 i migliori che saranno ammessi alla fase finale di DigithON alle Vecchie Segherie, dove potranno presentare la lora idea di business davanti alla platea degli investitori. In palio il Premio DigithON2023, che porta con sé un assegno del valore di 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e Bat, e altri prestigiosi riconoscimenti messi a disposizione dalle aziende partner, per un montepremi totale di oltre € 50.000.