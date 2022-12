Startup, in overfunding il turismo sostenibile di E-Dway

Si chiama E-Dway ed è nata in piena pandemia, in un periodo in cui tutti siamo stati chiamati a riflettere su un futuro più green e sostenibile. La startup fiorentina ha sviluppato, infatti, un’app per la condivisione di percorsi turistici alternativi per scoprire il territorio in maniera ecosostenibile e unica. Per accelerare la crescita dell’azienda, il team di E-Dway ha avviato una campagna di equity crowdfunding su Opstart che ha già ampiamente superato l’obiettivo minimo di raccolta.

"Il nostro contributo al benessere del pianeta è stato la realizzazione di una piattaforma che permettesse al turista di esplorare il nostro territorio attraverso percorsi poco battuti e con mezzi elettrici all’insegna della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. Siamo convinti che la tecnologia rappresenti lo strumento migliore per costruire un turismo alternativo, a misura d’uomo e più responsabile", racconta Nadia Mangiavacchi, Ceo di E-Dway.

Il mercato in cui opera E-Dway è prevalentemente quello dei servizi turistici e della sharing mobility. I tecnici della startup hanno sviluppato una piattaforma sharing che sfrutta tecnologie industria 4.0 e delle box IoT che permettono il noleggio di diverse tipologie di mezzi elettrici in completa autonomia. Tutto ciò è possibile grazie a un’app realizzata internamente e già perfettamente testata e funzionante. In sinergia con il team di ingegneri di Piaggio, i tecnici di E-Dway hanno integrato la loro box IoT anche all’interno di Vespa Elettrica realizzando di fatto un sistema innovativo unico al mondo, Vespa Sharing.

"Oggi, E-Dway vanta un parco di oltre 200 mezzi elettrici a noleggio dislocati all’interno di strutture ricettive in tutta Italia e clienti B2B che utilizzano la piattaforma sharing per il proprio business in white label. Siamo fra le poche aziende in Italia ad aver sviluppato una piattaforma di questo tipo. La nostra tecnologia permette la gestione completa da remoto di qualsiasi veicolo. Può inoltre gestire pagamenti e allarmi sul funzionamento dei mezzi in maniera multimediale e con l’utilizzo di nuovi canali, come Telegram", spiega Mangiavacchi.

Diventare soci di E-Dway vuol dire investire in economia reale e industria 4.0 puntando su una startup che opera in un mercato in fortissima espansione, quello del turismo esperienziale e del noleggio di mezzi elettrici che negli ultimi tre anni ha avuto un fortissimo incremento. Si tratta di un settore con un margine di crescita di oltre il 77% annuo.

"Il valore aggiunto di E-Dway consiste nella tecnologia innovativa e nella piattaforma proprietaria, ma non solo. Oltre al noleggio autonomo, l’app E-Dway permetterà presto all’utilizzatore di creare itinerari ad hoc e visitare attraverso la navigazione integrata i luoghi circostanti, rendendo l'esperienza turistica ancora più ecologica e personalizzata", sottolinea la founder. Con i fondi del crowdfunding verrà ulteriormente potenziata la piattaforma IoT sharing, perfezionando la gestione dei mezzi grazie all’esperienza diretta degli E-Dway sharing point e la negoziazione di nuove e importanti partnership che sono già in essere. Il team prevede di triplicare il valore della società nei prossimi due anni, passando dagli attuali 2.200.000 di euro ai 6.600.000.