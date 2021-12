Startup, nel 2021 superato per la prima volta in Italia 1 miliardo di investimenti

Da 173 milioni a 1,34 miliardi di euro. È la crescita del valore degli investimenti in startup in Italia dal 2017 al 2021, anno in cui per la prima volta nel nostro Paese è stata superata la barriera del miliardo di investimenti. Il progresso rispetto al 2020 è dell’85%, mentre i round monitorati al 2 dicembre sono stati 150. Tra questi, oltre 15 hanno registrato finanziamenti per oltre 10 milioni di euro ciascuno. È quanto rivela il report “Startup & Technology Trends” curato da StartupItalia in collaborazione con UpBase e presentato oggi a #SIOS21 Winter Edition, l’evento dedicato al mondo dell’innovazione in corso all’Università Bocconi di Milano.

I dati dell’ecosistema italiano indicano un potenziale di crescita imponente, soprattutto nel raffronto con l’estero: la sola città di Monaco di Baviera svetta con ben 9 unicorni e un totale di 1.689 startup che, nel 2020, hanno raccolto oltre 1,4 miliardi di euro, più di quanto si sia fatto in Italia nel 2021.

Il paper dedica un capitolo all’equity crowdfunding rielaborando i dati dell’Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano: le campagne registrate sono state 164, una cifra invariata rispetto al 2020, ma la raccolta è in aumento del 42%, da 76 a 108 milioni di euro. Inoltre, sale all’89,6% la quota di operazioni che hanno raggiunto il proprio obiettivo. Era pari al 78,1% nel 2020. Dal 2014 a oggi, la raccolta totale dei player di equity crowdfunding attivi nel nostro Paese si attesta attorno a 330 milioni di euro, suddivisi in 911 campagne. Risorse che sono state funzionali a finanziare nel tempo ben 113 PMI, 99 PMI innovative, 52 veicoli di investimento e 540 startup.

Oggi le imprese innovative registrate in Italia sono 14.032, ben 540 in più rispetto a luglio 2021 e circa 2.000 in più rispetto a un anno fa (Fonte Mise, 1 ottobre 2021). Sempre secondo il Mise, il settore occupa ben 67.000 professionisti tra i founder, erano 60.000 l’anno scorso

“Il documento è una chiave di lettura incoraggiante dello scenario, connotato da grande vitalità”, dichiara Filippo Satolli, CEO di StartupItalia. “Le startup sono parte integrante del nostro vocabolario quotidiano. Sono un ecosistema in grado di generare valore e opportunità, in relazione alle numerose eccellenze del Made in Italy. Anche per questo, abbiamo osservato che l’attenzione dei fondi stranieri è aumentata sensibilmente, così come l’entità delle risorse estere investite nel Paese”.