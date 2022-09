Startup, scelte 8 finaliste per l'Italian Master Award 2022

Nomination per il trasporto di organi con i droni, la produzione di tecnologie smart per la protezione sismica e per la bioplastica 100% biodegradabile nata dai prodotti di scarto del latte

Dalla startup che trasporta organi con i droni fino alle tecnologie smart per la protezione sismica, passando dalla bioplastica 100% biodegradabile nata dai prodotti di scarto del latte: sono 8 le aziende finaliste all'Italian Master Startup Award 2022. Il Premio, giunto alla 16ma edizione, è promosso da PniCube in collaborazione con l’Incubatore del Politecnico di Torino I3P, ed è destinato alle startup nate dalla ricerca accademica che hanno evidenziato le migliori performance sul mercato. La startup vincitrice sarà premiata il 30 settembre all’Italian Tech Week, il più grande evento italiano sulla tecnologia.

A dieci anni dalla legge 221 che ha riconosciuto ufficialmente le startup, dando il via a un quadro normativo organico a sostegno della crescita di nuove imprese innovative, l’Associazione italiana degli incubatori universitari (PniCube) porta le finaliste Imsa sul palco dell’Italian Tech Week, alle Ogr Torino e ne approfitta per fare il punto su quanto fatto e le sfide per il futuro. L’evento, nella sua 16esima edizione organizzata in collaborazione con l’Incubatore del Politecnico di Torino I3P, si svolgerà nel primo pomeriggio del 30 settembre, con ingresso gratuito, previa registrazione, e in live streaming. L'evento di venerdì prossimo si apre con gli interventi del presidente del PniCube, Alessandro Grandi, e del presidente di I3P, Giuseppe Scellato, cui seguono i pitch delle 8 finaliste che illustreranno il percorso fatto e gli obiettivi futuri ad una Giuria composta da operatori di fondi di investimento, imprenditori accademici e manager d’impresa.

La premiazione sarà anticipata dal panel 'Percorsi di crescita delle startup italiane: successi e sfide' che conta ospiti del calibro di Stefano Buono, presidente di Liftt e Ceo di Newcleo, Claudia Pingue, Cdp Venture Capital Sgr, Alessandro Cillario, co-founder di Cubbit la startup con l’ambizione di diventare il più importante fornitore di servizi cloud distribuiti al mondo, e Jonata Puglia, co-founder della startup di sistemi per la comunicazione e il controllo di satelliti Leaf Space. In chiusura, l’annuncio della vincitrice e la cerimonia di premiazione.