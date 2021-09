Startup, selezionate 13 finaliste all'Italian Master Startup Award 2021

C’è chi ha trovato un sistema innovativo per dare valore legale ai documenti digitali, chi progetta software per il settore biomeccanico, chi ha creato un’app per la prenotazione online del servizio di pulizia della casa. Sono in tutto 13 le startup arrivate in finale all’Italian Master Startup Award 2021, il primo premio su base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle startup nate in ambito accademico. Organizzato dall’Associazione PniCube, in collaborazione con l’Università degli Studi Federico II di Napoli, il premio si svolgerà la mattina del 23 settembre al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, in provincia di Napoli, con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni Innovation Village e dell'European Council for Small Business, il maggiore circuito associazionistico Europeo sull’imprenditorialità.

L’evento, che sarà trasmesso in streaming sul portale www.innovationvillage.it, si aprirà alle 9,30 con il saluto del Rettore Matteo Lorito, dell’assessore alla ricerca e innovazione della Regione Campania, Valeria Fascione, del presidente PniCube Alessandro Grandi. Dopo il pitch dei 13 finalisti, ci sarà la tavola rotonda con gli interventi del Presidente di Unioncamere Andrea Prete, del Ceo di Eureka! Venture Sgr Stefano Peroncini, della Presidente del Board dell'European Council for Small Business, Ulla Hytti, del direttore di StartCup Campania Giuseppe Gaeta, del Ceo di Mito Technology, Francesco De Michelis.

E' infine prevista alle 13.00 la proclamazione del vincitore Imsa che sarà selezionato da una Giuria di operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager d’impresa. In palio per chi conquista il gradino più alto del podio ci sono 5mila euro e la sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un anno dell’European Council for small business.