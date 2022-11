Startup Wear sostiene il Sell Out: “On air la campagna crossmediale della capsule natalizia Pronto Moda FW22”

Lo spot TV in onda per il periodo Natalizio e su #XFACTOR promuove la trasversalità del prodotto italiano e l’immagine del brand urban e streetstyle

Milano, 23 novembre 2022. Startup Wear sarà on air con una campagna crossmediale, da 0.6 milioni di euro lordi, dedicata al lancio della capsule natalizia Autunno Inverno 2022. Il nuovo spot andrà in onda dal 27 Novembre al 25 Dicembre su le reti SKY e su #XFACTOR SKY1/+1 oltre che sul digitale terrestre su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Il Talent giovanile XF: tre puntate e 20 spot tra live e refresh e oltre 180 su SKY SAT, da SKY cinema, all’informazione, oltre che sul web e sui principali digital network.

Nel film multi-soggetto, un messaggio natalizio, tre protagoniste (tre sorelle, nel filmato) dalle diverse età, interpretano alla perfezione i look moderni e versatili del marchio Startup Wear; la piccolina, protagonista della collezione baby, meno di due anni, gioca con le sorelle maggiori e rovistando nel guardaroba, prova ad indossare una maxi blusa argento della collezione natalizia. La camera vuole trasferire nell’immaginario collettivo lo sguardo della bambina che guarda le sorelle con proiezione dal basso verso l’alto, mentre scelgono i loro outfit start-up. Le protagoniste, la location e la regia rappresentano a pieno le diverse anime e sfumature di una collezione vibrante e giovanile che intende esaltare la bellezza della semplicità dei momenti quotidiani e familiari.

“La capsule natalizia 2022 esprime concetti unici del brand e rappresenta uno stile street mixato al fashion attraverso l'integrazione di tessuti appariscenti uniti al gusto urban e streetstyle, per adattarsi al pubblico e creare così un’immagine completa per ogni tipo di look, con la personalizzazione con all-over”, afferma l’ufficio stile Startup. “L’obiettivo è quello di offrire più scelte per la creazione dei vari outfit: capi creati per rendere le donne e le teenegers sicure di se stesse, con gusto e senza eccedere, con dettagli estrosi ma mai troppo esasperanti che determinano l'originalità e l'unicità del brand. La bambina, poi, strizza l'occhio all'abbigliamento ‘da adulta’ ma non lo scimmiotta. Piuttosto, le ‘piccole di casa’ potranno sentirsi fashion e alla moda indossando gli stessi capi delle sorelle maggiori, ma pensati per loro e dalla riconoscibile qualità made in Italy.

I colori terra si confrontano con colori forti come il magenta, il fuxia e il verde e regalano a donne, ragazze e bambine un'immagine moderna e contemporanea da sfoggiare con orgoglio durante queste festività.

La donna di Startup Wear vuole comodità: indossa felpe, giacche, tute e pantaloni anche da tagli classici ma rivisitati. Una donna libera da ogni schema che non rinuncia al glam, sfoggiando outfit sempre originali.

La mission di Startup Wear è individuare i partner migliori per tutte le categorie merceologiche, per sfruttare al meglio le potenzialità, nell'ottica dell'offerta di prodotto riconoscibile che punta alla crescita internazionale nell’ambito del ‘ready to wear’.

La pianificazione, prevista sulle reti televisive e digital, rappresenta un investimento importante per sostenere la brandawareness e l’immagine del marchio, come ribadisce l’ufficio comunicazione: “Abbiamo scelto uno spot dal forte impatto visivo, che possa rappresentare al meglio la quotidianità dei nostri clienti, la trasversalità del nostro prodotto italiano e il DNA Startup Wear. Le ultime campagne vendita ci hanno dato grandi soddisfazioni, riposizionandosi lì dove la pandemia ci aveva interrotto ed è per questo che stiamo investendo in iniziative pubblicitarie come questa che possano supportare il sell out del prodotto, da sempre sinonimo di contemporaneità e italianità, al giusto rapporto qualità-prezzo”.

“Abbiamo già una particolare attrazione con il media televisivo, il nostro prodotto è stato indossato da molti protagonisti di fiction RAI, SKY, NETFLIX; dalla fortunata serie di ‘Gomorra’ , a ‘Mare fuori’, a ‘Bastardi di Pizzofalcone’ e molte altre produzioni, da ultimo il nuovo film ‘Falla girare’ su Amazon Prime”, prosegue l’ufficio comunicazione. “Questa è solo la prima fase dei progetti cross-media che l’azienda mette in atto. Siamo in continua ricerca di talenti, clienti che vogliano diventare nostri testimonial televisivi: sono loro i veri protagonisti del nostro successo, pertanto abbiamo avviato una challenger social #startuptestimonial. Vi parteciperanno tutti i clienti che, acquistando ed indossando un prodotto Startup Wear, condivideranno le più belle foto taggando @startup_wear e il rivenditore affiliato. Non resta che scattare un foto e taggare @startup_wear!”

Contatti:

https://shop.startupwear.it/

https://www.instagram.com/startup_wear/