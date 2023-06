Statali, Corte Costituzionale: no al differimento liquidazione

No al differimento della liquidazione per gli Statali. La sentenza numero 130 della Corte Costituzionale stabilisce che il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (Tfs) spettanti ai dipendenti pubblici, cessati dall'impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente. Il principio che si sostanzia non solo nella congruità dell'ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione.