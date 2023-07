Quinta edizione degli Stati Generali dell'Export: pre-summit di presentazione alla Camera di Commercio di Torino con le più alte cariche istituzionali e gli attori del mondo imprenditoriale. "Abbiamo subìto un rallentamento delle esportazioni negli ultimi mesi - commenta Matteo Zoppas Presidente dell'ICE Istituto Commercio Estero - tuttavia i dati restano in generale positivi tenendo conto dello stop per la pandemia e delle vicende geopolitiche in corso".