Stati Generali Quantum, Crosetto: “Tecnologie quantistiche tema di sicurezza nazionale”

22 dicembre 2025 | 17.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, è intervenuto agli Stati Generali Quantum, Attuazione della Strategia Nazionale per le Tecnologie Quantistiche, un evento che si è svolto a Roma il 17 dicembre, a cui hanno partecipato, tra gli altri, gli stati maggiori della Difesa, a sottolineare l’importanza del Quantum anche in ottica difesa e sicurezza nazionale. “Le tecnologie quantistiche non rappresentano più soltanto un ambito riservato a pochi specialisti, sono già una leva di sicurezza nazionale in quanto incidono sulla protezione delle informazioni, sulla resilienza delle infrastrutture, sulla capacità di deterrenza. Si tratta di tecnologie dirompenti in grado di mutare gli equilibri tra Stati e sono diventate un ambito di competizione globale”, ha detto il Ministro nel corso del suo intervento. “La nostra presenza nel Gruppo di lavoro nazionale sulle tecnologie quantistiche risponde alla definizione della postura quantistica nazionale che non può prescindere dall’integrazione di principi di sicurezza e difesa. Di qui la proposta di un Polo Nazionale Quantistico, una scelta politica e strategica, un acceleratore capace di trasformare una visione in capacità. Una sinergia che integri difesa, ricerca e politica industriale in un approccio sistemico”, ha dichiarato Crosetto.

L’intervento completo del Ministro

Tag
Stati Generali Quantum Tecnologie quantistiche Difesa Sicurezza nazionale
