Stato di emergenza ancora per tre mesi per mantenere alta l'attenzione contro il covid. Con due settimane di anticipo sulla scadenza del 31 dicembre il premier Draghi è pronto a portare in Cdm nelle prossime ore una proroga delle misure straordinarie fino al 31 di Marzo. Intanto per i Centri federali sanitari Usa l'Italia è tornata tra le destinazioni a rischio.