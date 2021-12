Stato emergenza, Costa: "Ragionevole pensare a proroga"

"Può essere utile per affrontare una fase delicata e decisiva"

E' "ragionevole" pensare ad una proroga dello stato d'emergenza nel 2022. "Credo che lo stato d'emergenza può essere utile per affrontare una fase delicata e decisiva potendo contare su una struttura commissariale, anche per una campagna vaccinale in corsa. Quindi può essere ragionevole pensare ad una proroga", dice Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite di 'Parliamone' su RaiNews24.

Intanto, la campagna di vaccinazione procede con la somministrazione delle terze dosi. "Visti i numeri attuali, in due mesi potremmo completare la somministrazione delle terze dosi", dice Costa.