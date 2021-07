Stato emergenza, Green pass e regole Zona gialla: i nodi da sciogliere in Cdm

La proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre, nuovi parametri e criteri per l'eventuale passaggio in zona gialla e in generale per l'assegnazione dei colori con relative regole più restrittive. Insieme al Green pass, il rilascio con una dose e l'obbligo in alcuni luoghi pubblici, sono questi i nodi che il governo affronterà nel prossimo Consiglio dei ministri chiamato a varare il nuovo decreto che entrerebbe in vigore lunedì prossimo.