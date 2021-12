Stato emergenza proroga, Bassetti dice sì

Proroga dello stato di emergenza, Matteo Bassetti dice sì. "La situazione epidemiologica non è delle migliori per cui, se lo stato di emergenza vuol dire che è più facile assumere medici o mantenere una struttura commissariale di cui abbiamo un grande bisogno, penso sia meglio mantenerlo. Abbiamo ancora da fare, ci sono le terze dosi da portare avanti in velocità per una buona parte degli italiani". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive all'ospedale Policlinico San Martino di Genova, intervenendo nel dibattito sulla necessita o meno della proroga dello stato di emergenza per Covid-19, in scadenza il 31 dicembre.