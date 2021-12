Stato emergenza proroga, Gismondo: "Non ci sono condizioni sanitarie"

"Ritengo che in questo momento non ci siano le condizioni sanitarie per uno stato di emergenza", anche se prolungarlo o meno oltre il 31 dicembre "ovviamente sarà una decisione politica". Ma "dal punto di vista sanitario, ripeto, non c'è emergenza e questo è un parere condiviso anche da altri colleghi". Così all'Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, in vista dell'approssimarsi della scadenza di fine anno.

"Oggi - osserva l'esperta - abbiamo imparato a gestire la pandemia di Covid-19, abbiamo vaccini efficaci e stiamo per avere ottime terapie. Quindi non c'è un'emergenza, ma c'è la necessità di una buona continua gestione. Questo, lo ribadisco, parlando dal punto di vista sanitario".