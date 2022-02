Stato emergenza, Sileri: "Non c'è ragione per mantenerlo"

Il sottosegretario alla Salute: "Da medico non correrei con l'abolizione di tutte le misure, ma inizierei un po' per volta"

"Osservando i numeri delle ultime settimane, non c'è ragione per mantenere lo stato di emergenza" per Covid-19 oltre il 31 marzo. "Progressivamente, come fanno altri Paesi e come fa l'Italia, si tornerà alla normalità". Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di 'TimeLine' su Sky Tg24, che sulla possibilità che il Comitato tecnico scientifico venga sciolto dopo la fine dello stato di emergenza spiega: "C'è, ma nulla toglie che l'organo e il collegio di scienziati possano essere consultati di volta in volta e anche per gestire l'ordionario"

"L'errore fatto in questi 2 anni è stato fare paragoni inopportuni con il Regno Unito: non stanno meglio di noi perché sono migliori, ma solo perché l'ondata Omicron è arrivata prima da loro. Francamente da medico io non correrei con l'abolizione di tutte le misure, ma inizierei un po' per volta con la rimozione di alcune. La mascherina al chiuso per un po' andrà tenuta. Questo 'un po'' andrà visto settimana per settimana", aggiunge il sottosegretario.