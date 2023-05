Stazioni di ricarica Elli: 500.000 punti in Europa

Elli è un marchio leader nella fornitura di servizi di ricarica in Europa. Sono oltre 500.000 i punti di ricarica presenti in tutta Europa, negli ultimi quattro mesi, il brand del Gruppo Volkswagen ha installato più di 100.000 punti.

Una rete capillare e affidabile, Thomas Schmall, Membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen per la Tecnologia e CEO di Volkswagen Group Technology ha dichiarato: “Mezzo milione di punti nella rete di ricarica Elli rappresentano un importante traguardo del nostro piano strategico per la mobilità elettrica, Insieme ai nostri partner stiamo costruendo una rete di ricarica completa e senza soluzioni di continuità in Europa”.

Transizione energetica, mobilità sostenibile, per il Gruppo Volkswagen fondamentale è la rete di infrastrutture per la ricarica.

Il brand tedesco punta a divenire in breve tempo un fornitore di riferimento per i servizi intelligenti di ricarica ed energia, oltre alla partecipazione nella joint venture IONITY ed Ewiva, il numero delle collaborazioni del Gruppo Volkswagen, a partire dal 2017, è cresciuto costantemente.

La ricarica rapida e Plug&Charge, rappresenta un ulteriore step per favorire la mobilità sostenibile, Elli ha installato a oggi ben 33.000 punti di ricarica ad alta potenza, in tutta Europa.

Con soluzioni di ricarica per privati ed aziende, Elli propone diversi servizi digitali progettati per creare esperienze senza soluzioni di continuità quando si utilizzano stazione di ricarica pubblica, Fondata nel 2018, diverse le sedi Elli in Europa (Berlino, Monaco e Wolfsburg), sono circa 300 le persone che si occupano di aspetti rilevanti per i clienti.

I clienti Seat, Cupra, Skoda e Volkswagen hanno l’accesso garantito alla rete Elli, a partire da gennaio 2023 anche i servizi di ricarica Audi sono integrati nell’offerta.