Stefano Corrado entra nel CdA di Lionard S.p.A.

Il manager del gruppo svizzero leader nel settore dei beni di lusso è stato scelto per contribuire all’internazionalizzazione della PropTech italiana del lusso

Firenze, 23 maggio 2023.Stefano Corrado, Amministratore Delegato di Richemont Italia, società della holding finanziaria svizzera, quotata alla Borsa di Zurigo che riunisce marchi del lusso di consolidata tradizione come Cartier, Van Cleef e Montblanc, è stato nominato dall’Assemblea dei Soci membro del CdA di Lionard Luxury Real Estate S.p.A. .

La sua pluriennale esperienza manageriale maturata nel settore dei beni di lusso in ruoli apicali sarà funzionale alla crescita della PropTech italiana del lusso, soprattutto in relazione ai piani di sviluppo nazionale e internazionale, oggi in corso, che pongono la Società in un costante dialogo con stakeholder italiani e internazionali, dopo aver raggiunto significativi risultati, come raccontato anche nel recente articolo di Forbes Italia (https://forbes.it/2023/05/17/cosi-questa-azienda-italiana-e-diventata-un-punto-di-riferimento-nel-luxury-real-estate/).

“Sono convinto che Stefano Corrado porterà un grande valore alla nostra Società in un momento strategico in cui stiamo completando l’espansione in Italia con l’apertura di nuovi uffici, come Venezia e Porto Cervo e stiamo lavorando su prospettive di internazionalizzazione” afferma Dimitri Corti, Fondatore e CEO di Lionard S.p.A. “Non solo perché alla base del nostro rapporto professionale c’è una profonda condivisione della cultura dell’eccellenza, ma anche perché l’esperienza maturata da Stefano nel settore del lusso rappresenta un prezioso capitale in termini di know-how che siamo certi possa contribuire ad accelerare le nostre performance” conclude Corti.

“Desidero ringraziare Lionard per questo incarico che mi consente di portare processi e conoscenze maturate in contesti multinazionali in un settore affascinante come quello dell’immobiliare di lusso e in una Società che ha nel suo DNA una delle chiavi fondamentali di leadership: la tecnologia. Contribuire a guidare l’evoluzione del business Lionard attraverso un contributo propositivo sarà un’affascinante sfida” commenta Stefano Corrado.

Nata nel 2008, LIONARD Luxury Real Estate S.p.A. si è da subito affermata nel mercato italiano del luxury real estate come società leader, prima PropTech italiana del lusso. Grazie a un portfolio di circa 3.300 immobili di lusso dal valore complessivo di quasi 18 miliardi di euro e medio per proprietà di 5.4 milioni di euro, l’azienda risponde con successo alle esigenze di una clientela nazionale e internazionale alla ricerca di immobili straordinari.

Con sei uffici in Italia - situati nelle location più prestigiose di Firenze, Milano, Roma, Napoli, Venezia e Porto Cervo - e un processo di sviluppo che prevede l’apertura di altre sedi in città italiane dal grande valore strategico, LIONARD S.p.A. si avvale di un team di Consulenti Immobiliari con profonda conoscenza del real estate.