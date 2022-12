Stella McCartney lancia capsule per B&B Italia

E' composta da tre pezzi la capsule collection Stella McCartney x B&B Italia, lanciata in occasione dell'Art Basel di Miami Beach, ufficializzando così la prima collaborazione nel settore dell’arredamento della britannica pioniera della responsabilità ambientale. A partire da ieri, le vetrine dello store B&B Italia di Miami accoglieranno la poltrona Bambola e il divano 3 posti Granbambola all’interno di un allestimento immersivo. Entrambi si distinguono per il rivestimento in tessuto con la stampa disegnata a mano 'Fungi Forest', tratta dalla collezione runway Stella McCartney Estate 2022, e per il design responsabile ispirato ai valori di sostenibilità condivisi dai brand.

La partnership è stata presentata con successo lo scorso giugno durante la Milano Design Week nell’ambito di 'Future of Fashion', installazione di Stella McCartney dedicata alle innovazioni di materiali. Per l’occasione, il marchio italiano del design e la pioniera britannica del lusso responsabile hanno fortemente collaborato per re-immaginare l’iconica poltrona Bambola di Mario Bellini nella versione 2022. Il connubio è nato dalla storica passione personale di Stella per le creazioni di Mario Bellini e celebra il 50° anniversario de Le Bambole. A mezzo secolo dal suo debutto, la serie Le Bambole evolve grazie a elementi di design innovativi che la rendono ancora più comoda e sostenibile. La capsule collection unisce l’indiscutibile qualità e durabilità dei prodotti B&B Italia a scelte responsabili di materiali e tecniche costruttive, ispirandosi alla missione green di Stella McCartney. Realizzata secondo i dettami della circolarità, la nuova versione de Le Bambole può inoltre essere completamente disassemblata, così da agevolare eventuali interventi di manutenzione e recuperare i materiali nel modo più responsabile possibile al termine del ciclo di vita del prodotto.

Se la versione originale de Le Bambole presentava una struttura in metallo annegata nel poliuretano, la collezione 2022 e l’edizione Stella McCartney si avvalgono di materiali di ultimissima generazione. La struttura in polietilene riciclato, gli elementi in schiuma di poliuretano, gli elastomeri termoplastici - il tutto inguainato da un sottorivestimento derivato Pet riciclato - conferiscono alla poltrona la forma iconica, comfort e traspirabilità. La capsule Stella McCartney x B&B Italia introduce inoltre un’innovazione sostenibile senza precedenti, sviluppata in esclusiva dal Centro Ricerche & Sviluppo di B&B Italia. Il rivestimento è infatti realizzato in tessuto di poliestere 100% biodegradabile (dato confermato da test di laboratorio sulla decomposizione del tessuto in compost e terreno, da cui non è emerso alcun danno ambientale). Privo di tossine, non rilascia cioè microplastiche pericolose nell’ambiente, è realizzato con materie prime 25% bio-based e 75% derivate dal petrolio.

Il tessuto viene prodotto in stabilimenti controllati conformi ai rigorosi standard OceanSafe Compliant, mentre l’inchiostro utilizzato per la stampa è certificato Oeko-Tex. Parallelamente al lancio ufficiale di Miami, la collezione Stella McCartney x B&B Italia verrà esposta a Shanghai nel pop-up store Le Bambole presso hAo mArket. La collezione Stella McCartney x B&B Italia - composta da poltrona Bambola, divano 2 posti Bibambola e divano 3 posti Granbambola - è in vendita in tutto il mondo da oggi negli store B&B Italia, presso i rivenditori monomarca e multimarca autorizzati, oltre che online su shop.bebitalia.com, con il primo lancio previsto sul mercato statunitense.