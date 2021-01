Stellantis debutta in Borsa: "Un nuovo inizio"

(Adnkronos)

Stellantis corre a Piazza Affari nel giorno del debutto. Dopo un avvio brillante, il gruppo nato dalla fusione di Fca e del gruppo Psa supera quota 13 euro, attestandosi a 13,13 euro, con un balzo del 4,52%, conquistando la maglia rosa del Ftse Mib. Venerdì scorso le due società che hanno dato vita al nuovo gruppo avevano chiuso le contrattazioni in forte ribasso: a Milano Fca aveva segnato un ribasso del 4,35% e a Parigi Psa del 4,21%.

Il presidente e il ceo di Stellantis, John Elkann e Carlo Tavares hanno partecipato alla cerimonia della campanella che ha segnato il debutto del gruppo sulle borse di Milano e Parigi. ''Siamo molto orgogliosi di essere giunti a questo momento, il primo giorno di contrattazioni delle azioni Stellantis, che segna un nuovo inizio per una grande compagnia che sta muovendo i suoi primi passi per un risultato davvero storico per tutti i nostri collaboratori'', ha detto il presidente Elkann ricordando che ''Stellantis rappresenta una straordinaria opportunità in questa nuova era così impegnativa e al tempo stesso estremamente stimolante ed entusiasmante, in cui il nostro comparto è chiamato ad affrontare cambiamenti profondi''.

''Stellantis inizia oggi il proprio cammino essendo già uno dei principali protagonisti nel campo della mobilità: un gruppo capace di vantare un ricco patrimonio industriale, che affonda le proprie radici in oltre 200 anni di attività e che comprende molti dei marchi più prestigiosi del nostro settore. Un patrimonio straordinario. E, al tempo stesso, una rampa di lancio'', ha aggiunto Elkann.

"Il focus dal primo giorno sarà la creazione di valore che sarà il risultato dell'implementazione delle sinergie e la realizzazione di quelle sinergie aumenterà sensibilmente la competitività del gruppo nei confronti dei concorrenti"., ha poi spiegato Tavares. "Ci sentiamo forti e fiduciosi e affrontiamo questa sfida con umiltà, ma abbiamo il supporto dei nostri azionisti, che hanno approvato la fusione con il 99% dei voti a favore", ha aggiunto.

''Oggi è un grande giorno, il giorno in cui Stellantis nasce e io sono orgoglioso di nostri dipendenti e il management è totalmente impegnato nella creazione di valore che è incorporata nella fusione tra Fca e Psa'', ha continuato il presidente.

''Oltre il 99% dei nostri investitori ci ha dato fiducia e oggi ci sentiamo forti e fiduciosi - ha aggiunto - i management di Fca e Psa hanno dimostrato entrambi capacità nel portare a termine i loro piani e abbiamo una visione chiara di ciò che dobbiamo fare per portare al termine il lavoro e questa sarà la nostra priorità'', ha aggiunto.

''Possediamo le dimensioni, le risorse, la diversità e il know-how necessari per cogliere con successo le opportunità offerte dalla nuova era dei trasporti'', ha aggiunto quindi Elkann sottolineando che ''la nostra aspirazione è quella di costruire qualcosa di unico e di grande offrendo ai nostri clienti veicoli e servizi per la mobilità originali, sicuri, pratici, innovativi e sostenibili. Questo nuovo, entusiasmante viaggio inizia oggi, per tutti i nostri stakeholder, inclusi i nostri importanti investitori, individuali e istituzionali, in tutto il mondo''.

''Ringrazio ancora una volta tutti i miei colleghi di Stellantis. Il vostro eccellente lavoro ci ha portato a vivere questo storico Day One, il primo giorno di contrattazioni delle nostre azioni e l’inizio di un nuovo, grande futuro'', ha concluso. Domani Stelantis debutterà alla borsa di New York.