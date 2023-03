Stellantis e sindacati firmano intesa su contratto: "Incremento salari in biennio oltre 11%"

E' stata siglata poco fa all’Unione Industriali di Torino tra Stellantis, CnhI, Iveco e Ferrari e i sindacati Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Acqfr l’intesa per il rinnovo del contatto collettivo specifico di lavoro (Ccsl) scaduto a fine dicembre scorso. L’accordo, che resterà avrà durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica, riguarda complessivamente circa 70 mila addetti dei siti italiani dei quattro gruppi. Di questi 47 mila di Stellantis, 12800 di Iveco, 4800 di Ferrari e 4300 di CnhI. Nel biennio complessivamente l’aumento medio dei salari sarà superiore all’11%.