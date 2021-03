Stellantis, entro fine 2021 40 modelli elettrificati

Una offerta elettrificata senza pari, che ai 29 modelli già disponibili ne affiancherà altri 11 entro la fine dell'anno. E' quella di Stellantis che conferma l'obiettivo di essere leader della mobilità sostenibile con un approccio a 360 gradi e una proposta che ne fa l’unico player del mercato capace di garantire una mobilità senza emissioni con formule d’acquisto e leasing che spaziano da 1 giorno a 5 anni, e per tutte le fasce d’età, a partire dai 14 anni per Citroën Ami 100% elettrica che può anche godere di un ecosistema digitale con un’esperienza cliente inedita attraverso un percorso 100 % online, semplice e intuitivo, che si completa in pochi semplici passaggi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Un'offerta destinata a crescere, visto che ogni nuovo modello globale lanciato entro il 2025 avrà una versione elettrificata

D'altronde, si tratta di un passaggio ineluttabile, come spiega Santo Ficili, Country Manager di Stellantis in Italia: "La mobilità è chiamata a entrare in una nuova era di sostenibilità per il contrasto dei cambiamenti climatici che sono al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica, della stampa e dei governi anche in Italia. In questo contesto i veicoli elettrificati giocano un ruolo fondamentale e Stellantis vuole conquistare la leadership di questo mercato".

Ficili evidenzia come il nuovo gruppo è "pronto già da ora a proporre auto e veicoli commerciali accessibili, sicuri e sostenibili, con offerte differenziate e calibrate all’uso reale del cliente e delle sue esigenze. La forza di Stellantis e dei suoi brand è presidiare ogni segmento e di saper evolvere in continuità con un passato di inimitabile tradizione: un’eredità impegnativa per una sfida entusiasmante”.

Quella di Stellantis è anche una proposta conveniente per la clientela dal momento che tutte le vetture ibride ricaricabili e 100% elettriche del gruppo godono dei maggiori incentivi statali all’acquisto (ino a 10.000 euro in caso di rottamazione) oltre ai diversi benefici in termini di accesso in Ztl gratuito o con pedaggi ridotti, sconti ed esenzioni dal pagamento del bollo, parcheggio gratuito nelle zone di sosta a pagamento e nei posti residenti.

Ma oltre alla clientela privata (che da Fiat a Ds, da Peugeot a Opel e Citroen può già contare sulle versioni elettrificate dei modelli più popolari e apprezzati) l'offerta 'green' di Stellantis ha uno sguardo particolare alle necessità del mondo professionale , come testimonia l'imminente arrivo dell’E-Ducato di Fiat Professional, versione 100% elettrica del veicolo commerciale più venduto in Europa nel 2020 e punto di riferimento per i professionisti, che si affianca all’Opel Vivaro-e, al Peugeot e-Expert e Citroën Ë –Jumpy, vincitori dell’International Van of the Year 2021 a zero emissioni, e a una vasta gamma di veicoli commerciali.

La gamma di modelli elettrificati Stellantis con un target familiare e professionale che saranno introdotti entro fine anno vede così per Citroen tre modelli estremamente versatili come l'E-Jumper, l'E-Berlingo e l'E-Berlingo Van mentre Opel proporrà il Combo-e Life, il Combo-e Cargo , il Movano e Peugeot l'e-Boxer, l'e-Rifter e l'e-Partner. In arrivo poi le versioni elettriche e rinnovate di due best-seller 'iconiche' come l'Opel Astra e la Peugeot 308, mentre Ds con la E-Tense offrirà un modello che anticipa le auto di seconda generazione del brand premium, un concentrato di tecnologia di assoluta avanguardia accompagnato da un design scultoreo e avveniristico.