Stephen King annuncia nuovo romanzo "agghiacciante"

Sarà Holly Gibney la protagonista del nuovo "agghiacciante" romanzo di Stephen King. Semplicemente intitolato 'Holly', il libro uscirà negli Stati Uniti il 5 settembre da Scribner (464 pagine), mentre in Gran Bretagna e negli altri Paesi di lingua inglese del Commonwealth sarà pubblicato da Hodder & Stoughton (in Italia, come da tradizione, sarà Sperling & Kupfer l'editore). King ha dichiarato: "Non avrei mai potuto lasciar andare Holly Gibney. Doveva essere una comparsa in 'Mr Mercedes' e invece ha rubato il libro e il mio cuore".

Holly Gibney è una presenza ricorrente nei libri del re dell'horror americano da quando ha introdotto il personaggio in 'Mr. Mercedes' del 2014, e nel corso del tempo si è trasformata da timida reclusa a detective privata a tutti gli effetti in 'Chi perde paga' e 'The Outsider'. Ora Gibney ritorna nel prossimo romanzo per risolvere il raccapricciante mistero che si cela dietro a molteplici sparizioni in una città del Midwest.

L'editore statunitense, che ha annunciato l'uscita del romanzo, ha dichiarato che 'Holly' segna "il ritorno trionfale dell'eroina di King, Holly Gibney, uno dei suoi personaggi più avvincenti e geniali". "I lettori - ricorda Scribner in un comunicato - hanno assistito alla graduale trasformazione di Holly da timida (ma anche coraggiosa ed etica) reclusa in 'Mr. Mercedes' a compagna di Bill Hodges in 'Chi perde paga', fino a diventare una detective privata a tutti gli effetti, intelligente e a volte dura, in 'The Outsider'. Nel nuovo romanzo di King, Holly si trova da sola a fronteggiare una coppia di avversari inimmaginabilmente depravati e brillantemente mascherati".

Quando Penny Dahl chiama l'agenzia investigativa Finders Keepers sperando di essere aiutata a ritrovare la figlia scomparsa, Holly è riluttante ad accettare il caso. Il suo partner, Pete, ha il Covid. Sua madre (donna molto complicata) è appena morta. E Holly dovrebbe essere in vacanza. Ma qualcosa nella voce disperata di Penny Dahl rende impossibile per Holly rifiutare l'incarico.

A pochi isolati dal luogo in cui Bonnie Dahl è scomparsa, vivono i professori Rodney ed Emily Harris. Sono l'immagine della rispettabilità borghese: ottuagenari sposati, devoti l'uno all'altra e accademici semi pensionati da una vita. Ma nel seminterrato della loro casa, ben curata e ricca di libri, nascondono un segreto diabolico che potrebbe essere collegato alla scomparsa di Bonnie. E sarà quasi impossibile scoprire cosa stanno tramando: sono astuti, pazienti e spietati. Holly deve fare appello a tutte le sue formidabili doti per superare il pensiero e le manovre degli scioccanti e contorti professori.

