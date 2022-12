STF la boutique finanziaria che porta i fondi internazionali ad investire in Italia

Società Tecniche Finanziarie srl Advisor strategico dei grandi fondi infrastrutturali

Roma, 20/12/2022 - La STF Società Tecniche Finanziarie è una boutique finanziaria di ultima generazione, una realtà sempre di maggior interesse, forte di un altissimo livello di specializzazione nella strutturazione di operazioni complesse di corporate e project finance. Attiva nel settore dell’advisory strategica in grandi operazioni di finanzia strutturata con specifico riferimento al settore del project finance e del M&A nasce nel 2007 per la volontà dell’attuale CEO Andrea Grisolia. STF rappresenta ad oggi il riferimento per grandi fondi di investimento intenzionati ad investire in Italia nel settore delle infrastrutture. La grande esperienza acquisita a seguito delle circa 160 operazioni portate a termine con successo dal Ceo ed azionista Andrea Grisolia rendono STF un punto di riferimento strategico nelle operazioni di finanziamento, M&A e di PFI.

DALLA STRUCTURED FINANCE AL CAPITAL MARKET ADVISORY

STF nel corso degli anni ha infatti svolto attività ad alto valore aggiunto originando e riuscendo a portare i propri clienti alla positiva conclusione dei progetti di acquisizione e di sviluppo intrapresi. STF, infatti, forte della stima e del capillare network relazionale, è riuscita a portare a termine alcuni tra i progetti più complessi ed importanti realizzati in Italia nel corso dell’ultimo decennio. La forza della boutique finanziaria è rappresentata dalla seniority messa in campo direttamente su ogni singolo progetto. L’innovativo concetto messo in campo da STF è infatti collegato alla reale importanza che viene data al singolo cliente e ad al singolo deal. Una boutique, a differenza delle grandi compagnie o banche d’affari, gestisce un numero inferiore di progetti potendo quindi assicurare al singolo cliente il massimo dell’attenzione. STF con un numero più ristretto di professionisti altamente qualificati è sempre determinata a concludere positivamente il deal per il proprio cliente con il maggior profitto possibile per quest’ultimo. Avendo inoltre costi fissi più bassi e scommettendo sempre parte della remunerazione sul successo della transazione, è in grado di essere maggiormente competitiva sulle fees: maggiore competitività economica, maggiore professionalità, maggior propensione alla condivisione del rischio con il cliente. Il rapporto diretto con il cliente ed una maggiore discrezione (un numero ridotto di professionisti si traduce in una minore possibilità di fuga di notizie) si traduce in un enorme valore aggiunto, non poco!

Andrea Grisolia con STF, infatti, cura i propri clienti direttamente facendo sentire il peso delle competenze e strutturando strategie finanziarie e di acquisizione che le altre grandi compagnie non sono in grado di offrire. Le strategie preliminarmente condivise con il cliente si basano sempre sulla solida competenza matematico finanziaria, elemento che rende le stesse difficilmente contrastabili, sia nel settore del M&A, sia nelle trattative con gli istituti di credito sia nella partecipazione alle competizioni per l’aggiudicazione delle concessioni in gare di partenariato pubblico privato (PPP).

Partendo dall’attività di analisi della sostenibilità economico-finanziaria è ormai attiva nella strutturazione di grandi operazioni di finanziamento, di Public Private Partnership ed M&A dirigendo e coordinando gruppi di lavoro multidisciplinari operanti nel settore a livello mondiale, STF parte dall’origination all’assistenza nella strutturazione finanziaria e commerciale delle grandi operazioni di finanza straordinaria. STF è ormai specializzata anche in ciò che è conosciuto come Capital Market Advisory ovvero il mercato della consulenza funzionale al ripristino di situazioni finanziare equilibrate e sostenibili attraverso la raccolta di capitali di rischio e di debito e mediante l’utilizzo ottimale di fondi immobiliari e/o di private equity.

Andrea Grisolia, Chief Executive Officer della Società Tecniche Finanziarie Srl, ha dichiarato di aver sempre lavorato sugli aspetti strategici e strutturali della business & financial experience. Il tutto al fine di creare delle strutture consolidate di high satisfaction capaci di fornire risultati concreti e reali.

NOVEMBRE 2022 IL PIU RECENTE DEI PROGETTI DI SUCCESSO: IL PEOPLE MOVER DI PISA

STF Società Tecniche Finanziarie, quale advisor strategico finanziario, nel mese di novembre 2022 ha portato il colosso della finanza francese Meridiam, fondo di investimento attivo nel campo delle infrastrutture, alla positiva conclusione di un importante processo di acquisizione. STF nel primo semestre 2022, in forza del proprio network relazionale individua il People Mover di Pisa come progetto potenzialmente interessante; per la potenziale acquisizione ha poi individuato tra i fondi di investimento interessabili la francese Meridiam leader nei sistemi di trasporto quale soggetto maggiormente idoneo alla transazione, sia in relazione alla tipologia di infrastruttura sia per il posizionamento geografico ma principalmente per la grande capacità e professionalità del management. STF guidata dal CEO Andrea Grisolia a seguito dell’apertura del tavolo negoziale ha prestato la propria attività professionale nella gestione della trattativa economica finanziaria a favore di Meridiam, portandola nell’arco di pochi mesi al acquisizione del 72% del Equity della Pisamover S.p.A. sino al momento detenuta dalla società trentina LEITNER, leader mondiale nel campo della produzione di sistemi di trasposto di massa con trazione a fune, a sua volta coadiuvata Roberto Massarenti della NATIXIS SA.

