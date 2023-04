"Stiamo cercando te", l'abbazia di Montecuccoli cerca volontari estivi

"Non è necessario ordinarsi, consacrarsi o prendere voti, ma vivere come noi per un mese" si legge nel post su Facebook della loro pagina ufficiale

"Stiamo cercando te". Recita, così, il post su Facebook dell'abbazia di Montecuccoli a Barberino del Mugello che cerca volontari per i mesi estivi. "Come parte del nostro progetto di ricostruzione - scrivono sui social per l'iniziativa 'Monaco/monaca per un mese' - siamo in attesa di una personalità con un sorriso radioso, di ogni sesso, età e religione, dove l'esperienza è un vantaggio ma non un obbligo". Questi i requisiti richiesti, 'le skills', per passare un mese nell'abbazia: "Talento organizzativo, piacere di trattare con le persone, amare in modo incondizionato gli animali e che sia consapevole di trovarsi in un luogo religioso ma anche in un cantiere in movimento" . Tra i compiti "accudire gli animali del rifugio, piccoli lavori di agricoltura/giardinaggio, cucina, pulizie e molto altro. (Elettrici, di muratura e idraulici se specializzato/a)".

Un lavoro ripagato, sottolineano, dallo "stare in mezzo alla natura incontaminata del Mugello e partecipare alla ricostruzione di un monastero di cui solo i libri e i romanzi danno un'idea precisa". Il periodo sarà quello compreso "da "giugno a settembre e forse di più". "Non è necessario ordinarsi, consacrarsi o prendere voti, ma vivere come noi per un mese - precisano -. Come? Invia un cv e una presentazione a: abbazia@abbaziadimontecuccoli.org". La pace, ovviamente, va rispettata. "Non telefonate, vi risponderemo" scrivono i monaci.