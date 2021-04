Stile più dinamico e sportivo per la nuova Mercedes-Benz CLS

Mercedes-Benz rinnova la coupé a quattro porte CLS con un design ancora più incisivo. Sono soprattutto il frontale con la nuova mascherina del radiatore ed i paraurti ad accentuare ulteriormente il dinamismo della vettura. CLS Coupè, insieme a Roadster e Cabrio, rientra nella categoria delle "dream cars" Mercedes ad oggi vendute in più di quattro milioni di esemplari in tutto il mondo, oltre 450.000 delle quali CLS dal lancio della prima generazione (2004).

Nel corso del 2020 la Cina è stato il più grande mercato di CLS Coupé, seguita da Corea del Sud, Stati Uniti d'America e Germania. Il fattore che incide maggiormente sulla motivazione all'acquisto da parte dei clienti è il design che ne enfatizza la sportività. Enfatizzata nel nuovo modello dall’AMG Line di serie per gli esterni. Oltre al look esteriore più incisivo Mercedes ha deciso di rinnovare l'abitacolo. Due nuove versioni di modanature decorative in legno sono disponibili anche per la consolle centrale.

Anche l'offerta di rivestimenti dei sedili in pelle è stata ampliata. Nel corso dell'aggiornamento CLS è stata inoltre equipaggiata di un nuovo volante multifunzione in pelle nappa. Con il pacchetto sistemi di assistenza alla guida (a richiesta) il guidatore usufruisce della regolazione della distanza Distronic e dello sterzo attivo. In questi sistemi il volante sfrutta il principio capacitivo per riconoscere le mani del conducente che aumenta il comfort nella guida parzialmente autonoma.

Tra le novità anche un nuovo motore Diesel con alternatore-starter integrato. Dal punto di vista tecnologico CLS era già al passo coi tempi grazie agli ampi aggiornamenti della scorsa estate apportati ai sistemi ADAS, a quello multimediale MBUX (Mercedes-Benz User Experience) e all'Energizing Comfort. Per il modello top di gamma, Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+, gli aggiornamenti comprendono highlight visivi e inediti pacchetti di equipaggiamento oltre che il nuovo volante di ultima generazione, qui in pelle nappa e con i ben noti tasti al volante AMG con display. La nuova CLS arriverà nelle concessionarie da settembre 2021.