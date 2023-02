STL continua lo slancio positivo verso leadership e redditività a livello globale

MILANO, 30 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- STL (NSE: STLTECH), azienda leader nel settore delle soluzioni ottiche e digitali, ha annunciato oggi i suoi risultati finanziari per il trimestre terminato il 31 dicembre 2022. STL ha dimostrato una forte attenzione alle aree di crescita, all'efficienza operativa e all'allocazione strategica di capitale, con conseguenti ottime prestazioni finanziarie. I ricavi dell'azienda sono cresciuti del 46% su base annua e del 28% su base YTD e il margine lordo operativo (EBITDA) è aumentato del 17% su base YTD.

Le reti dense in fibra ottica sono diventate assolutamente fondamentali sia per l'inclusione digitale che per i casi di utilizzo avanzati. I fornitori di servizi di tutto il mondo vogliono portare più fibra e più rapidamente ai propri clienti. In India, il lancio del 5 G è in pieno sviluppo e presenta la necessità di una rapida fiberisation. STL sta investendo costantemente in capacità fondamentali e ricerca e sviluppo per fornire maggiore capacità e innovazione in queste strutture di rete ottica. L'azienda si sta orientando verso una crescita scalabile nel settore ottico e flussi di ricavi sostenibili nel settore dei servizi globali.

Ecco alcuni punti salienti sulle prestazioni:

Dati finanziari chiave

STL ha continuato lo slancio positivo concentrandosi sulla prudente allocazione di capitale e sulla redditività. Nello specifico nel settore ottico, l'azienda ha registrato un aumento dei ricavi su base annua del 78% sulla scia delle vincite dei clienti e delle migliori realizzazioni

Dati finanziari* Mil USD 9 M (YTD) ESERCIZIO 22 9 M (YTD) ESERCIZIO 23 YTD (9 M crescita) 2TRIM ESERCIZIO23 3TRIM ESERCIZIO23 Crescita su base trimestrale Entrate 494 634 28 % 211 236 12 % EBITDA 70 82 17 % 29 32 8 % * Dati finanziari derivanti da operazioni costanti

Commentando le prestazioni dell'azienda, Ankit Agarwal, Managing Director di STLha dichiarato: "Le nostre prestazioni in questo trimestre sono state eccellenti. La forte attenzione al contante e alla redditività, e le uscite calibrate da aziende secondarie ci hanno spinto a crescere a lungo termine. Sono entusiasta dello slancio del mercato e del ritmo delle vittorie dei clienti nei nostri mercati chiave. Guardando al futuro, vedo che l'innovazione tecnologica e la ricerca e sviluppo svolgono un ruolo fondamentale nel nostro percorso per diventare uno dei 3 principali attori nel settore ottico mondiale. Nel quarto trimestre e oltre, continueremo a dare priorità alle aree di crescita, a ottimizzare la nostra struttura di capitale e ad operare con disciplina".

Informazioni su STL - Sterlite Technologies Ltd

STL è un'azienda leader a livello globale di soluzioni ottiche e digitali che fornisce offerte avanzate per costruire reti 5 G, rurali, FTTx, Enterprise e Data center. L'azienda, guidata dal suo obiettivo "Transforming Billions of Lives by Connecting the World", progetta e produce in 4 continenti con clienti in oltre 100 Paesi. Operatori di telecomunicazioni, aziende cloud, reti di cittadini e grandi imprese riconoscono e si affidano a STL per funzionalità avanzate in connettività ottica, servizi globali e soluzioni digitali e tecnologiche per costruire reti digitali onnipresenti e pronte per il futuro. Gli obiettivi aziendali di STL sono guidati da centralità del cliente, ricerca e sviluppo e sostenibilità.

Sostenendo la produzione sostenibile, l'azienda si è impegnata a raggiungere emissioni nette zero entro il 2030. Forte dei migliori talenti di oltre 30 nazionalità diverse, STL ha ottenuto numerosi premi, tra cui il riconoscimento "Miglior posto di lavoro", ed è stato votata come "Migliore organizzazione per le donne". Per maggiori informazioni, contattaci stl.tech | Twitter | LinkedIn | YouTube

