STL preparata per test MTCTE economicamente efficienti sui prodotti in fibra ottica

MILANO, 22 giugno 2023 /PRNewswire/ -- STL (NSE: STLTECH), azienda leader nel settore delle soluzioni ottiche e digitali, ha annunciato di essere pronta a offrire test su fibre ottiche e cavi, in conformità con le linee guida per i test e le certificazioni obbligatorie delle apparecchiature per le telecomunicazioni (MTCTE), una task force istituita dal Dipartimento delle telecomunicazioni. Questi prodotti saranno testati nei laboratori di test STL accreditati dal National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) e dal Telecommunications Engineering Centre (TEC).

Con lo sviluppo di 5G, FTTx e Data Centre, l'India deve garantire implementazioni sicure e di alta qualità, perché questa infrastruttura digitale plasmerà il futuro dell'India dei prossimi 20-30 anni. Le più recenti linee guida MTCTE, che probabilmente saranno implementate dal 1 luglio 2023, prevedono che tutti i tipi di apparecchiature per le telecomunicazioni elencati nelle fasi III e IV siano testati e approvati da laboratori di test locali prima di essere installati nell'infrastruttura di rete.

Considerando i piani di espansione aggressivi degli operatori di rete, la disponibilità di tali laboratori e la velocità e i costi dei test saranno di estrema importanza. I laboratori certificati STL di Aurangabad e Silvassa sono in grado di eseguire i test specificati nei "Requisiti essenziali" delle fibre ottiche monomodali e dei cavi in fibra ottica.

I laboratori di STL sono i primi in India a ricevere un riconoscimento di alta qualità da parte dell'organismo di valutazione della conformità di TEC e da NABL in conformità con gli standard ISO/IEC 17025:2017. Sono dotati di strumenti di misurazione e software di simulazione di alta qualità, testando i prodotti su tre grandi parametri: trasmissione (attenuazione, dispersione, sensibilità alla curvatura), meccanica (resistenza alla trazione, fatica, impatto, schiacciamento) e ambientale (temperatura estrema, tolleranza all'acqua e all'umidità), compreso il test di alcune materie prime utilizzate nel processo di produzione dei cavi come HDPE, PBTP, Nylon, Jelly, ARP, FRP e altro ancora.

L'azienda ha inoltre delineato un trasparente quadro di prezzi per allinearsi ulteriormente ai piani Go-to-Market degli operatori. Questo quadro dei prezzi è stato meticolosamente determinato considerando fattori quali l'ambito di applicazione, la durata e il livello di competenza necessari per i test e la valutazione.

Commentando la prontezza di STL per i test sulle apparecchiature per le telecomunicazioni, Ankit Agarwal, direttore generale di STL, ha dichiarato:"Garantire una costruzione di rete di alta qualità e sicurezza è la necessità del momento. Vogliamo consentire agli operatori delle telecomunicazioni di adottare metodi credibili, rapidi ed efficienti per conformarsi alle normative MTCTE. I nostri laboratori sono ben attrezzati per garantire test di prim'ordine dei prodotti in fibra ottica per la costruzione di un'infrastruttura digitale solida per il Paese".

Informazioni su STL - Sterlite Technologies Ltd:

STL è un'azienda leader a livello globale di soluzioni ottiche e digitali che fornisce opzioni avanzate per la costruzione di reti 5G, rurali, FTTx, aziendali e per data center.

