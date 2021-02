Stop a mascherine U-Mask, l'azienda: "Sono sicure"

(Adnkronos)

Stop alle mascherine U-Mask e l'azienda reagisce: "Le mascherine sono sicure". La società, al centro di un'inchiesta della Procura di Milano, difenderà "in ogni sede" la qualità dei suoi prodotti e in una nota contesta il provvedimento del Ministero della Salute, che ha vietato la vendita delle mascherine e chiesto all'azienda di togliere il prodotto di mercato.

"Siamo esterrefatti dal provvedimento cautelare annunciato ieri dal Ministero della Salute riguardo U-Mask. Contestiamo radicalmente il provvedimento e ci difenderemo nelle sedi opportune", afferma la società in una nota.

"Difenderemo in ogni sede la qualità dei nostri prodotti, la reputazione e l’operato della nostra azienda, certi delle nostre ragioni e della trasparenza della nostra condotta", aggiunge.

La decisione del ministero è stata adottata dopo le segnalazioni dei carabinieri del Nas di Trento, che hanno evidenziato come le certificazioni dei dispositivi di protezione arrivassero da un laboratorio non autorizzato.

Secondo quanto si apprende, la società, che fa capo a U-Earth Biotech e Pure Air Zone Italy, sta valutando con i propri legali il da farsi, ovvero se presentare un ricorso al Tar o al ministero per poter continuare a commercializzare le mascherine.

La vicenda è finita anche al centro di un'istruttoria dell'Antitrust, che ha contestato le attività di promozione delle mascherine. Secondo l’Autorità, queste verrebbero svolte "con modalità ingannevoli e aggressive, sfruttando indebitamente la situazione di emergenza sanitaria in corso per indurre il consumatore a comprare a prezzi elevati il prodotto reclamizzato". Le 'Model Two' di U-Mask, in particolare, costano 33,6 euro. Al momento, sul sito, sono tutte sold out.

U-Mask, intanto, lunedì 22 febbraio, presenterà alle autorità "nuove certificazioni di analisi, eseguite da uno dei pochissimi laboratori accreditati Accredia", dove i risultati dei test "confermano una capacità di filtrazione batterica (Bfe) in entrambi i sensi superiore al 99%". U-Mask fa poi presente che "la rivista Altroconsumo, dell’omonima associazione di difesa dei consumatori, alcuni giorni fa ha pubblicato suoi autonomi test che confermavano una Bfe al 98%".

U-Mask, dicono, "è un prodotto sicuro, non nuoce in alcun modo alla salute e risponde in pieno alle caratteristiche qualitative e alle norme di legge per cui è stata registrata. Inoltre, al fine di evitare possibili contraffazioni da parte di soggetti terzi, che potrebbero ledere la salute dei consumatori, da alcuni giorni l’azienda ha integrato le proprie mascherine con un sigillo di qualità a ulteriore garanzia della loro autenticità".