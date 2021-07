Stop alla quarantena per i vaccinati Usa e Ue che arrivano in Inghilterra. I viaggiatori completamente vaccinati, anche negli Stati Uniti o nei Paesi dell'Unione europea, non più solo quindi in Gran Bretagna, non dovranno più sottoporsi a un periodo di isolamento. Lo hanno deciso i ministri interessati riuniti nella Commissione Operazioni Covid.