Stop agli NFT degli Uffizi

Non c'è l'annuncio ufficiale, ma il governo avrebbe deciso di bloccare le vendite degli NFT dei capolavori degli Uffizi (foto). Casus belli il Non-Fungible Token del Tondo Doni di Michelangelo, che è stato venduto per 240.000€, di cui solo 70.000 sono andati al museo. Sembra che il problema sia rappresentato dai termini contrattuali, con una divisione della torta dei proventi che pende fortemente dalla parte dei privati che forniscono la tecnologia richiesta, in questo caso la società Cinello. Il contratto, scaduto a dicembre, prevedeva la produzione di 40 opere digitali, ma a oggi solo quella del Tondo è stata venduta.