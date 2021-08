Store Van: compie 18 anni lo specialista italiano dell’allestimento furgoni professionale

Vicenza, 27 luglio – Ordine, praticità e risparmio: volendo sintetizzare, questi sono i punti di forza di un allestimento professionale per un furgone, un intervento che permette di adattare un veicolo alle reali esigenze di qualsiasi professionista, azienda o lavoratore autonomo. In Italia c’è un brand specializzato in questa attività: si chiama Store Van, e si appresta a festeggiare i primi 18 anni all’insegna della crescita e del successo.

Store Van raggiunge la maturità

Store Van nasce infatti nel 2003 come costola dello storico gruppo vicentino Fami (attivo nel settore dell’arredamento industriale) specializzata proprio nell’allestimento per veicoli commerciali, un segmento di mercato che già dava segnali di forte richiesta.

In poco tempo, il nuovo marchio conquista consensi e aumenta il suo portfolio clienti, assecondando le richieste del mercato: l’azienda infatti studia, progetta, realizza, produce e allestisce tutti gli spazi interni dei veicoli commerciali, avvalendosi di soluzioni e accessori progettati e personalizzati ad ogni tipo di richiesta. La gamma di accessori per l’allestimento di furgoni di Store Van comprende, ad esempio, pianali, pannellature, scaffalature, cassettiere, porta scale e portatutto, tutti declinati in base alle specifiche esigenze della clientela.

La crescita dell’azienda

Oggi Store Van è presente con i suoi agenti e distributori in tutto il territorio nazionale ed europeo, proponendo soluzioni di allestimento per veicoli commerciali di ogni modello e dimensione con prodotti e rivestimenti interni di alta qualità.

L’alta professionalità e il livello elevato dell’intervento sono garantiti da numerose certificazioni: i prodotti a marchio Store Van sono tutti progettati con materiali e accorgimenti a tutela delle esigenze ergonometriche in relazione a determinate operazioni di lavoro e, laddove previsto, marchiati CE.

La legge italiana, infatti, considera anche i furgoni destinati allo stivaggio di utensili, all’alloggiamento di ricambi e al trasporto di materiali come luoghi di lavoro, e la normativa sulla sicurezza è molto ampia e comprende molti aspetti, tutti rispettati dalle soluzioni Store Van.

Il brand vicentino, inoltre, è l’unico produttore di allestimenti per furgoni al mondo a impiegare la lamiera galvannealed verniciata per cataforesi, una speciale tecnologia che garantisce alle scaffalature per furgoni una qualità della superficie e una resistenza alla corrosione nettamente superiori agli standard medi.

I commenti dei clienti

La soddisfazione dei clienti è uno dei riferimenti fissi dell’attività del gruppo: non è da tutti riuscire ad allestire un furgone con la giusta soluzione per ogni esigenza, perché di frequente ciò che serve a un elettricista può non servire a un idraulico o a un manutentore. Forte della grande e decennale esperienza e di un team preparato e competente, Store Van è in grado di seguire il cliente fin dal principio, dal momento della progettazione fino al completamento del lavoro.

Il risultato in termini di soddisfazione è evidente anche dai feedback positivi dei clienti, che non mancano di sottolineare come le soluzioni Store Van abbiano effettivamente dato una spinta al proprio business.

Ad esempio, un furgone allestito per la manutenzione macchinari per pulizie industriali ha permesso alla Socaf di Osio Sotto (Bergamo) di poter effettuare gli interventi direttamente presso il cliente, con notevoli vantaggi per l’attività; la Solcar di Monza aveva invece bisogno di un allestimento per vendita di carrelli elevatori che permettesse, allo stesso tempo, di effettuare assistenza presso i clienti, mentre quello studiato per la CGT Edilizia di Varedo (MB) ha consentito loro di avere a disposizione tutto il materiale durante i loro interventi, grazie a un allestimento funzionale all’attività di noleggio macchine movimento terra.

Allestimento furgoni: cos’è e per chi è utile

Abbiamo già visto alcune delle possibili declinazioni degli interventi di allestimento furgoni commerciali, tutti orientati a migliorare la qualità delle operazioni da svolgere durante la giornata a bordo di un furgone da lavoro.

Un allestimento per furgone con officina mobile, eseguito a norma con le leggi vigenti sulla sicurezza del carico, protegge infatti il veicolo, massimizza lo spazio a disposizione, ordina le attrezzature, fissa le merci, contiene il materiale da lavoro e i pezzi di ricambio.

Gran parte delle attività lavorative che prevedono servizi tecnici possono trarre beneficio da interventi di questo tipo, e in particolare quelle che nella loro esecuzione richiedono un veicolo adeguato in grado di ospitare e movimentare l’attrezzatura, i prodotti da utilizzare e i materiali di scarto legati al servizio stesso, come ad esempio l’idraulico, il falegname, l’elettricista, ma anche altri lavori legati all’edilizia o al giardinaggio.

A tutti loro si rivolge Store Van, lo specialista italiano dell’allestimento furgoni, che con interventi professionali permette di raggiungere i propri clienti in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, sempre con la massima efficienza e con la garanzia di offrire il miglior servizio nelle migliori condizioni possibili.

