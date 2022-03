Storico De Bernardi: "Parole Canfora aberranti, ucraini sono vittime e non responsabili di questa tragedia"

Per il professore dell'Università di Bologna, il collega pugliese "non ha ancora smaltito ideologicamente la fine del comunismo e il crollo dell’Unione Sovietica"

"Definire aberranti le dichiarazioni di Canfora è un eufemismo". Lo dice all’Adnkronos Alberto De Bernardi, professore dell’Università di Bologna, dove ha insegnato Storia contemporanea e Storia Globale, critico riguardo le posizioni sulla guerra espresse dal collega Luciano Canfora, che equipara all’“ultimo propagandista di Putin, perché non riconosce che in Ucraina c’è una guerra di aggressione e imputa alle vittime di essere responsabili della tragedia. Canfora – aggiunge – non ha ancora smaltito ideologicamente la fine del comunismo e il crollo dell’Unione Sovietica, confondendo Putin e la Russia di ora, una dittatura ultranazionalista, con la tradizione già tragica del comunismo, con cui non ha nulla a che vedere”.

Per De Bernardi, Canfora - secondo cui l'Ucraina avrebbe la colpa di aver disatteso gli accordi del 1991 presi in seno alla Comunità degli Stati indipendenti (Csi), oltre a quella di voler entrare nella Nato, costituendo, con questa decisione, un pericolo a pochi chilometri da Mosca – farebbe "una grande confusione, che fomenta i rimasugli ideologici antiamericani che abbiamo visto alla manifestazione di Roma e con Landini: l’idea che tutto ciò che sta accadendo è dovuto alla Nato e all’imperialismo americano... come se la Russia di Putin fosse il Cile di Pinochet. La sua sovrapposizione dei fatti squalifica una persona come Canfora che ha tutti gli strumenti culturali per capire bene cosa sta accadendo. E se non li utilizza lo fa per una subordinazione a una ideologia talmente rigida che gli impedisce di capire il mondo".

"Tutto questo è molto grave – prosegue De Bernardi – Significa essere un cattivo maestro, disorientare le giovani generazioni, che ripetono a pappagallo nelle manifestazioni ‘né con la Russia, né con la Nato’, che sono le prime vittime di cattivi maestri come il nostro Canfora che dovrebbe invece aiutare i giovani a capire cosa sta succedendo. C’è poi l’elemento finale che dimostra il fatto che tutta quella generazione di comunisti come lui non è minimamente interessata alla democrazia, perché è del tutto evidente che non capisce un dato di fatto elementare, e cioè che gli ucraini vogliono essere liberi di scegliere dove stare nell’ordine internazionale, di scegliere il loro futuro, di avere il diritto all’autodeterminazione, uno dei sacri principi attorno a cui è stato costruito l’ordine mondiale dopo la Seconda Guerra Mondiale".

(di Cristiano Camera)