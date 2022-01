Strage familiare a Licata, nell'agrigentino, dove quattro persone, tra cui un bambino di 11 anni e una ragazza di 15, sono state uccise per una lite scoppiata in un appartamento. A sparare un uomo di 48 anni che dopo avere ucciso il fratello, la cognata e i due nipoti si è sparato un colpo di pistola in testa mentre era al telefono con i carabinieri ed è morto in ospedale.